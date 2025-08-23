Ένταση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής στον Πύργο, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου 30 νεαρών ατόμων, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου, δίπλα στο ιερό, όπου είχαν συγκεντρωθεί αγόρια και κορίτσια νεαρής ηλικίας.

Η συμπλοκή ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με τουλάχιστον ένα άτομο να δέχεται σοβαρό ξυλοδαρμό και να καταρρέει αιμόφυρτο στο έδαφος. Όταν πιστοί που βρίσκονταν στην εκκλησία άκουσαν τις φωνές και βγήκαν έξω να δουν τι συμβαίνει, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή. Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους, δεν πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ τεσσάρων ατόμων εναντίον ενός, το οποίο καταγράφηκε, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναζητήθηκαν από τις Αρχές και τρεις εξ αυτών εντοπίστηκαν. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το νέο επεισόδιο της Παρασκευής ενδέχεται να αποτελεί συνέχεια της συμπλοκής της Πέμπτης. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπιστούν άτομα που εμπλέκονται ή ήταν παρόντα, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί η σύνδεση των δύο περιστατικών.