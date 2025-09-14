Στη σύλληψη ενός μουσικού, γιου γνωστού τραγουδοποιού, προχώρησε η ΔΙ.ΑΣ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ οδηγού ταξί και δύο ατόμων. Κατά τον έλεγχο, ο ένας από τους δύο αντέδρασε και εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Επίσης, κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο μουσικός φέρεται να αντιστάθηκε ενώ κατά πληροφορίες την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό όχημα, χτύπησε με το κεφάλι του έναν αστυνομικό.

Στο αστυνομικό τμήμα όπου οδηγήθηκε στη συνέχεια ο συλληφθείς συνέχισε να φωνάζει κατά των αστυνομικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.