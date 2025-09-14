Μια γνωστή influencer 30 ετών συνελήφθη στη Ρόδο με βαριές κατηγορίες για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη. Η αστυνομία την εντόπισε όταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων κατήγγειλε πως δεν επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει.

Όπως μεταδίδει το MEGA, στις 29 Αυγούστου η εταιρεία υπέβαλε μήνυση κατά της νεαρής Ροδίτισσας για υπεξαίρεση οχήματος που είχε νοικιάσει. Σύμφωνα με τη μήνυση, η γυναίκα όχι μόνο δεν είχε εξοφλήσει το ποσό των 484 ευρώ για το μίσθωμα, αλλά και δεν είχε επιστρέψει το αυτοκίνητο, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου, σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου, από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Η επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε ότι η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά. Επίσης, εντοπίστηκε και μια άδεια οδήγησης που ανήκε σε διαφορετική γυναίκα.

Ροζ κοκαΐνη και social media

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, αναφερόμενος στην παρουσία της 30χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκρίνισε μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι «έγινε συγκεκριμένη έρευνα, η ροζ κοκαΐνη είναι μια μορφή κοκαΐνης που συνηθίζεται να υπάρχει το τελευταίο διάστημα – είναι από τις ποικιλίες της κοκαΐνης.

Έγινε η σύλληψη και η υπόθεση θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σύνδεση το διαδίκτυο με την χρήση ή ενδεχομένως, αν υπάρχει, την εμπορία».

Και πρόσθεσε: «Απλώς οι influencers είναι τα πρότυπα της σημερινής νεολαίας και σίγουρα ό,τι παραβατική συμπεριφορά υπάρχει από αυτούς αφήνει ένα αποτύπωμα στην κοινωνία. Όμως τον λόγο τον έχει η Δικαιοσύνη, όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση ενεπλάκη και η μητέρα της 30χρονης, η οποία ωστόσο μετά την παρουσία της στον εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η ροζ κοκαΐνη, ένα κοκτέιλ μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης και MDMA, έχει αποκτήσει τη φήμη ως το ναρκωτικό των πάρτι, με τους ειδικούς στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, να απευθύνουν εκκλήσεις για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Η ροζ κοκαΐνη – γνωστή και ως tusi- πωλείται σε μορφή σκόνης και συνήθως περιέχει τουλάχιστον ένα διεγερτικό και ένα καταθλιπτικό, σύμφωνα με επιδημιολόγους που μίλησαν στους New York Times. Συνήθως, το μείγμα περιέχει κεταμίνη, Έκσταση, μεθαμφεταμίνη, οπιοειδή, αλλά και νόμιμες διεγερτικές ουσίες όπως καφεΐνη και χρωστικές τροφίμων με γεύση φράουλας που της δίνει τη ροζ απόχρωση και μια γλυκιά μυρωδιά.

Αυτό το μείγμα μπορεί να κάνει τη ροζ κοκαΐνη ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς οι χρήστες δεν γνωρίζουν τι περιέχει και σε τι αναλογίες. Η αύξηση της χρήσης της έχει οδηγήσει σε μια σειρά τραγικών θανάτων, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι το φάρμακο είναι «πολύ επικίνδυνο και απρόβλεπτο», καθώς η συνταγή ποικίλλει τόσο πολύ.