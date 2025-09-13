Μία υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος, εξελίσσεται σε σκάνδαλο με την εμπλοκή μίας γνωστής στην τοπική κοινωνία της Ρόδου influencer, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική της Ρόδου», η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα, όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω, ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη. Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Στέλιος Αλεξανδρής και Πολυξένη Χατζηγιάννη.

Από την υπεξαίρεση αυτοκινήτου στην ανακάλυψη της κοκαΐνης

Όλα ξεκίνησαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή influencer, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε, πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του Peugeot, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης, που ανήκε σε άλλη γυναίκα. Το γεγονός ότι η κοκαΐνη που εντοπίστηκε, έχει ροζ χρώμα, στοιχείο σπάνιο για την ελληνική αγορά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η βασική κατηγορούμενη είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να χτίσει μια εικόνα εντυπωσιακής και κοσμοπολίτικης προσωπικότητας στα social media. Οι φωτογραφίες της με λαμπερά στιγμιότυπα την είχαν αναδείξει σε τοπική influencer. Ωστόσο, πίσω από τα φίλτρα και την ψηφιακή λάμψη φαίνεται πως κρυβόταν μία άλλη πραγματικότητα.