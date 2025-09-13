Αν και βρισκόμαστε ακόμα στον Σεπτέμβριο, η αγορά «μετράει» αντίστροφα για τις δύο μεγαλύτερες ημέρες εκπτώσεων, την Black Friday (28 Νοεμβρίου) και τη Cyber Monday (1 Δεκεμβρίου). Οι καταναλωτές καλό είναι από τώρα να αρχίσουν να προετοιμάζονται, ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις προσφορές.

Τι να κάνετε από τώρα

Φτιάξτε λίστα αναγκών: Σημειώστε τι πραγματικά χρειάζεστε (π.χ. κινητό, laptop, τηλεόραση, ρούχα).

Ορίστε budget: Βάλτε όριο δαπάνης για να μην παρασυρθείτε σε άσκοπες αγορές.

Παρακολουθήστε τιμές: Τσεκάρετε από τώρα τις τιμές σε καταστήματα για να δείτε αν όντως υπάρχει έκπτωση τον Νοέμβριο.

Τι συμφέρει να αγοράσετε

Black Friday: Ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά είδη, ρούχα και παπούτσια.

Cyber Monday: Προϊόντα τεχνολογίας αποκλειστικά online, gadgets, software και συνδρομές.

Τι να προσέξετε

Υπάρχουν συχνά «ψεύτικες εκπτώσεις», έτσι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγξετε το ιστορικό τιμής.

Προτιμήστε αξιόπιστα καταστήματα και επίσημα e-shops.

Κρατήστε αποδείξεις για πιθανές επιστροφές.