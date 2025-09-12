Τολμούμε να το πούμε, αλλά με το φθινόπωρο να έρχεται, ίσως ήδη σκέφτεστε την Black Friday και τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Πέρυσι, υπήρχαν εκατοντάδες εκπτώσεις σε μεγάλες μάρκες σε είδη τεχνολογίας, τηλεοράσεις, φορητούς υπολογιστές, παιχνίδια, προϊόντα ομορφιάς, στρώματα και άλλα. Ορισμένα προϊόντα έπεσαν στις χαμηλότερες τιμές τους, καθιστώντας την μια εξαιρετική ευκαιρία να εξοικονομήσετε χρήματα σε χριστουγεννιάτικα δώρα ή να απολαύσετε τα είδη της λίστας επιθυμιών σας.

Η Black Friday πέφτει στις 28 Νοεμβρίου 2025, με τις εκπτώσεις να διαρκούν μέχρι την Cyber ​​Monday (1 Δεκεμβρίου). Ωστόσο, τα προηγούμενα χρόνια πολλοί λιανοπωλητές ξεκινούσαν τις εκπτώσεις τους ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου.

Τι είναι η Black Friday;

Η Black Friday είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση εκπτώσεων της χρονιάς. Πέφτει την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου (την ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ) και θεωρείται η καλύτερη στιγμή για να κλείσετε προσφορές πριν από τα Χριστούγεννα. Συνήθως, οι εκπτώσεις θα συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μέχρι την Cyber ​​Monday.

Ορισμένες μάρκες διοργανώνουν μόνο μερικές εκπτώσεις κατά τη διάρκεια του έτους και η Black Friday είναι συχνά η μεγαλύτερη. Οι λιανοπωλητές πωλούν τα πάντα από προϊόντα ομορφιάς και μόδας μέχρι τεχνολογία, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε τη λίστα με τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σας με μία κίνηση και να εξοικονομήσετε πολλαπλά έξοδα αποστολής.

Πώς να αποφύγετε ψεύτικες προσφορές

Η Black Friday είναι μια καλή ευκαιρία να επωφεληθείτε από εκπτώσεις σε είδη που βρίσκονται στη λίστα επιθυμιών σας εδώ και καιρό, αλλά αξίζει να κάνετε την έρευνά σας. Ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, ορισμένες προσφορές δεν είναι τόσο γενναιόδωρες όσο φαίνονται με την πρώτη ματιά. Οι τιμές των ηλεκτρικών οδοντόβουρτσων, για παράδειγμα, κυμαίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συχνά κυμαινόμενες μεταξύ πλήρους και μισής τιμής από εβδομάδα σε εβδομάδα. Μια προσφορά οδοντόβουρτσας μισής τιμής την Black Friday μπορεί να είναι πιο κοντά στην κανονική της τιμή από ό,τι φαίνεται.

Αν γνωρίζετε πριν από την προσφορά ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο προϊόν που θέλετε να αγοράσετε, ελέγξτε τη συνήθη τιμή του με διαδικτυακά εργαλεία ελέγχου τιμών. Επίσης συγκρίνετε τιμές σε πολλούς λιανοπωλητές πριν επιλέξετε την πρώτη προσφορά της Black Friday ή της Cyber ​​Monday που θα δείτε.