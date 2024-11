Για χρόνια, την λεγόμενη Black Friday αγοραστές κατέκλυζαν τα τοπικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών των ΗΠΑ.

Η ημέρα αυτή έγινε η ανεπίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου αγορών, και σιγά σιγά άρχισε να εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο.

Μόνο που η φράση δεν χρησιμοποιούνταν πάντα έτσι.

Πριν η βιομηχανία λιανικού εμπορίου αναπροσδιορίσει τον όρο, είχε μια πολύ πιο δυσοίωνη σημασία.

Συνήθως, όταν πριν από το όνομα μίας ημέρας προηγείται η λέξη «μαύρο», αποτελεί ένδειξη ότι ήταν μια αρκετά κακή μέρα.

Η Μαύρη Παρασκευή είχε μια παρόμοια χροιά.

Η πρώτη χρήση της φράσης Black Friday χρονολογείται από το 1869 και δεν είχε καμία σχέση με τα χριστουγεννιάτικα ψώνια.

Ήταν η ημέρα που η κατακόρυφη πτώση της τιμής του χρυσού προκάλεσε ένα κραχ στην αγορά, οι επιπτώσεις του οποίου έγιναν αισθητές στην οικονομία των ΗΠΑ για χρόνια.

Οι πρώτες αναφορές της Μαύρης Παρασκευής, όπως την ξέρουμε, λέγεται ότι έγιναν γύρω στη δεκαετία του 1950 ή του ’60 στη Φιλαδέλφεια.

«Το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τον έντονο συνωστισμό των καταστημάτων λιανικής στο κέντρο της πόλης», λέει ο Ντέιβιντ Ζίλα, συγγραφέας του βιβλίου «How to Win at Shopping”.

Το Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα αναφέρει:

«Μαύρη Παρασκευή είναι η ονομασία που έχει δώσει το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας στην Παρασκευή που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών. Δεν αποτελεί ευχάριστο όρο. Η μέρα ανοίγει επίσημα την περίοδο των χριστουγεννιάτικων αγορών στο κέντρο της πόλης και συνήθως φέρνει τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα και υπερπλήρη πεζοδρόμια, καθώς τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης κατακλύζονται».

Ωστόσο, η τοπική αστυνομία δεν ήταν η μόνη που απεχθανόταν αυτή την ημέρα.

«Η αναλογία του προσωπικού πωλήσεων προς τους πελάτες πρόσθεσε στο πανδαιμόνιο», δήλωσε ο Ζίλα.

“Black Friday” term origins:

The version we know is from the 1980’s where some stores would actually turn a nice profit (“in the black”) pic.twitter.com/ttSWSlZQ81

— Neville Medhora (@nevmed) November 28, 2024