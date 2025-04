Προς ολοκλήρωση οδεύει η γέφυρα του Huajiang Grand Canyon, στην Κίνα, ανοίγοντας το δρόμο για τα προγραμματισμένα εγκαίνιά της στα τέλη του 2025, όταν θα γίνει η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο.

Ανεβαίνοντας περίπου 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan, η γέφυρα μήκους 2.890 μέτρων υψώνεται εννέα φορές ψηλότερα από την εμβληματική γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Η γέφυρα του Huajiang Grand Canyon πρόκειται να γίνει η υψηλότερη γέφυρα στον κόσμο μετά την ολοκλήρωσή της. Πέρα από το ρεκόρ της, η γέφυρα αναμένεται να μεταμορφώσει την περιφερειακή συνδεσιμότητα και να ενισχύσει τον τουρισμό στην περιοχή.

Με τη μείωση του χρόνου ταξιδιού στο φαράγγι από μία ώρα σε μόλις δύο λεπτά, η γέφυρα θα ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς και θα προωθήσει την ανάπτυξη στις γειτονικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Guiyang και Anshun, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα China Daily.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2021, ξεπερνώντας σημαντικές προκλήσεις που προέκυψαν από το δύσβατο έδαφος του φαραγγιού Huajiang, αναφέρει δημοσίευμα του newsweek.

Η κύρια φέρουσα χαλύβδινη δομή του έργου αποτελείται από 93 τμήματα, συνολικού βάρους 22.000 τόνων, που ισοδυναμεί με το βάρος δύο πύργων του Άιφελ.

Συνολικά, η γέφυρα φέρεται να κόστισε 280 εκατομμύρια δολάρια.

