Η Λίβερπουλ κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Φούλαμ, ανοίγοντας το σκορ στο 14’ με τον ΜακΆλιστερ αλλά η συνέχεια στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν… εφιαλτική για την πρωτοπόρο της Πρέμιερ Λιγκ.

Τρία γκολ δέχθηκε η ομάδα του Σλοτ και στο φινάλε του πρώτου μέρους το σκορ ήταν 3-1 υπέρ των Λονδρέζων, δείγμα και αυτό των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα.

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε τελικά με 3-2 αλλά έχει μια διαφορά ασφαλείας από την δεύτερη της βαθμολογίας, Άρσεναλ, ωστόσο είναι προφανές από την αγωνιστική εικόνα των «κόκκινων», πως υπάρχουν πολλά «θεματάκια» προς επίλυση.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Λίβερπουλ στην Πρέμιερ Λιγκ το 2025 και μόλις η δεύτερη στην σεζόν.

⚽ Mac Allister ⚽ Sessegnon ⚽ Iwobi ⚽ Muniz ⚽ Diaz Our 5️⃣ talking points as Liverpool lose in the league for the first time in 2025https://t.co/oDUFSWHqWD pic.twitter.com/2CxwjU9uJW — Mirror Football (@MirrorFootball) April 6, 2025

Θυμίζουμε ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε υποχρεώσει τους «κόκκινους» στην πρώτη τους ήττα στο αγγλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 στο Άνφιλντ στις 14 Σεπτεμβρίου 2024.

Η Λίβερπουλ παραμένει βέβαια το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ και για να χάσει το πρωτάθλημα θα πρέπει να «αυτοκτονήσει», ωστόσο κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως οι «κόκκινοι» δεν παίζουν το ποδόσφαιρο που έπαιζαν μέχρι τον Φλεβάρη.

Η εικόνα της ομάδας του Σλοτ δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που έπαιζε η Λίβερπουλ και ακόμα και όταν οι «κόκκινοι» παίρνουν τους βαθμούς της νίκης, η απόδοσή τους δεν είναι ικανοποιητική.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προ λίγων ημερών νίκη επί της Έβερτον στο Άνφιλντ με 1-0.

Ο Σλοτ ξέρει πολύ καλά ότι είναι απλά θέμα χρόνου η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του, ωστόσο προβληματίζεται βλέποντας τους παίκτες του να μην βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Σε ότι έχει να κάνει με την Τσέλσι, η ομάδα του Λονδίνου δεν μπορεί να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των εκτός έδρας αγώνων χωρίς νίκη.

Οι «μπλε» κοντραρίστηκαν με την Μπρέντφορντ κι έμειναν στο 0-0 κι αυτό ήταν το όγδοο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, που οι πρωτευουσιάνοι δεν κατάφεραν να επικρατήσουν.

Chelsea are winless in their last 𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 Premier League away games: ➖ 0-0 vs. Everton ❌ 2-0 vs. Ipswich ➖ 1-1 vs. Palace ❌ 3-1 vs. Man City ❌ 3-0 vs. Brighton ❌ 2-1 vs. Villa ❌ 1-0 vs. Arsenal ➖ 0-0 vs. Brentford pic.twitter.com/QfpsmOhugY — B/R Football (@brfootball) April 6, 2025

Σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια η Τσέλσι «μετράει» πέντε ήττες και τρεις ισοπαλίες, γεγονός που σίγουρα δεν αρέσει στον προπονητή της, Έντσο Μαρέσκα.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως η Σαουθάμπτον «αποχαιρέτησε» και τυπικά την Πρέμιερ Λιγκ μετά την ήττα από την Τότεναμ με 3-1.

Οι Saints έγιναν η πρώτη ομάδα που υποβιβάζεται από την Πρέμιερ Λιγκ ενώ απομένουν εφτά ακόμα αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος κι αυτό είναι δίχως άλλο ένα στοιχείο που φανερώνει πως η Σαουθάμπτον ήταν ο «αδύναμος κρίκος» στο φετινό πρωτάθλημα.