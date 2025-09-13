Το 2020 ο Μάικλ Σέιλορ, ιδρυτής της MicroStrategy, δημιούργησε ένα νέο πρότυπο επιχειρηματικής διαχείρισης: την «εταιρική θησαυροφυλακή» σε bitcoin. Από τότε, δεκάδες εισηγμένες εταιρείες αντιγράφουν το μοντέλο αυτό – άλλες πιστά, άλλες προσαρμοσμένο – με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα στους ισολογισμούς διαφόρων εταιρειών. Αν στην αρχή το ενδιαφέρον περιορίστηκε στο bitcoin, στη συνέχεια ακολούθησε νέα γενιά «θησαυροφυλάκων» ether και άλλων επιλεγμένων tokens, αποτυπώνοντας την κλιμακούμενη ευφορία της αγοράς.

Στην περίπτωση του bitcoin, οι εταιρείες καταφεύγουν σε κεφάλαια και δάνεια για να αποκτήσουν το ψηφιακό νόμισμα, με μοναδικό στόχο τη μελλοντική του ανατίμηση. Το μειονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η απουσία ρευστών ροών, καθώς το bitcoin δεν αποδίδει τόκο ή μέρισμα. Αντίθετα, οι συσσωρευτές ether εκμεταλλεύονται τον μηχανισμό του staking, μέσω του οποίου διαθέτουν τα νομίσματά τους στο δίκτυο Ethereum και αποκομίζουν έως και 5% απόδοση, καθιστώντας το εγχείρημα κάπως πιο βιώσιμο. Η διαφορά έγκειται στο ότι το Ethereum, πέρα από το ίδιο το crypto, λειτουργεί ως τεχνολογικό οικοσύστημα, «αυτοκινητόδρομος» για εφαρμογές και «έξυπνα» συμβόλαια που αποκτούν ολοένα περισσότερη εμπορική χρήση.

Ενδεικτικά, η νεοφυής BitMine έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ethers, ενώ η ανταγωνίστριά της The Ether Machine σχεδόν μισό εκατομμύριο. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν το staking για να υποστηρίξουν μοντέλα χρηματοδότησης και να διατηρούν ρευστότητα σε αποδόσεις, παρότι οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί: από την αναμενόμενη καθυστέρηση στην απόδοση έως την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς και τους τεχνολογικούς κινδύνους κυβερνοασφάλειας.

Η «ευφορία» φτάνει σε ακραία σενάρια, με εταιρείες όπως η Eightco να επιλέγουν ακόμη και tokens όπως το Worldcoin (WLD), που συνδέεται με το επίμαχο project ταυτοποίησης μέσω σάρωσης ίριδας. Η μετοχή της σχεδόν εκτοξεύτηκε 3.000% σε μία συνεδρίαση, πριν ακολουθήσει τριήμερη διόρθωση. Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες τοποθετούνται σε altcoins όπως SOL, XRP, BNB ή ακόμη και εξαιρετικά ριψοκίνδυνα tokens, εντείνοντας το κλίμα υπερβολής.

Κατά τους αναλυτές, η κατάσταση θυμίζει κλασικά μοτίβα κερδοσκοπίας. «Ο κίνδυνος όλης αυτής της ευφορίας είναι η βιωσιμότητά της», σημειώνει εκπρόσωπος της Tressis, προσθέτοντας το διάσημο ρητό του Γουόρεν Μπάφετ: «Όταν πέσει η παλίρροια, βλέπεις ποιος κολυμπούσε γυμνός». Παρά τους τόνους ενθουσιασμού, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να είναι νεαρή, ασταθής και επιρρεπής σε κύκλους υπερβολής, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η νέα «θησαυρομανία».