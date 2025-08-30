Σε μια πολυσήμαντη συνεδρίαση στην Κοπεγχάγη συγκεντρώθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ‘Άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για τις συζητήσεις, αποφάσεις αλλά και τις διαφωνίες που σημειώθηκαν.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ουκρανικό ζήτημα, με τους υπουργούς να καταλήγουν στην ανάγκη ενίσχυσης της πίεσης προς τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η επιβολή επιπλέον, στοχευμένων κυρώσεων, που, όπως υπογράμμισε η κ. Κάλας, «έχουν ήδη στερήσει από τη Ρωσία δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, περιορίζοντας τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο». Παράλληλα, εξετάζονται νέα μέτρα όπως απαγορεύσεις εισαγωγών ρωσικών προϊόντων, επιβολή δασμών και δευτερογενείς κυρώσεις. Στο τραπέζι μπήκαν και τα κρυπτονομίσματα. Αναφορικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καταγράφονται έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών ως προς τη μελλοντική τους διαχείριση.

Κρίσιμες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

Σημαντικό μέρος του Συμβουλίου αφιερώθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναφορικά με το Ιράν, η κ. Κάλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η μπάλα είναι στην πλευρά της Τεχεράνης», τονίζοντας ότι ακόμη διατηρεί την ευκαιρία να συνεργαστεί πλήρως με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την ετοιμότητά της να υποστηρίξει κάθε διπλωματική προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Για τη δραματική κατάσταση στη Γάζα, η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε πως προκαλεί βαθιά ανησυχία στους Ευρωπαίους υπουργούς. Η πρόσφατη ανακοίνωση του Ισραήλ περί κήρυξης της πόλης της Γάζας ως «ζώνης μάχης», ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή. Αναφορικά με τη Δυτική Όχθη, η συνέχιση των εποικισμών από το Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως παράνομη και απειλητική για την προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης, με την κ. Κάλας να τονίζει πως «υπονομεύεται ξεκάθαρα η λύση των δύο κρατών».

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΕ έχει καταθέσει πολλαπλές προτάσεις για τη διευθέτηση των διενέξεων στην περιοχή, ωστόσο οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση κοινής γραμμής και υιοθέτησης ενιαίων αποφάσεων.