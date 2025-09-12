Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα, ότι το ηγετικό στέλεχος της, Χαλίλ Χάγια, είναι ζωντανός μετά από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα και ότι παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του Χαμάμ και των υπόλοιπων νεκρών από την επίθεση, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας που έχει επιβάλλει το Κατάρ.

Δημοσίευση φωτογραφιών

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια δημοσίευσης φωτογραφιών από την συγκεκριμένη κηδεία στην οποία εμφανίζονται αρκετά ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, όπως επί παραδείγματι ο νυν ηγέτης της Οσάμα Χαμντάν, το μέλος του πολιτικού της γραφείο Ιζάτ αλ Ρισκ και ο Χουσάμ Μπαντράν.

Σε αυτές δεν εμφανιζόταν ο Χαγιά και αυτό δημιούργησε σχετικές εικασίες για το εάν συνεχίζει να είναι εν ζωή ή όχι. Οι εικασίες είχαν λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς σε φωτογραφίες εμφανιζόταν η σύζυγος του Χαγιά να αποχαιρετά τον γιο της Χαμάμ.

Η επίθεση απέτυχε

Η Χαμάς ανακοίνωσε επίσημα ότι η επιδρομή που στόχευε τους ηγέτες της στο Κατάρ απέτυχε, δηλώνοντας ότι έξι άτομα σκοτώθηκαν στην επιδρομή, συμπεριλαμβανομένου του γιου του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Χάγια.

Αντίθετα, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι επιδρομές στη Ντόχα στόχευσαν τον Χαλίλ Χάγια, επικεφαλής του κινήματος στη Γάζα, τον Χαλέντ Μεσάαλ, τον Μούσα Αμπού Μαρζούκ, τον Ζαχίρ Τζαμπαρίν, τον Μουχάμαντ Νταρουίς, τον Χουσάμ Μπαντράν και τον Νιζάρ Αουαντάλα.

Το χτύπημα στην Ντόχα ήταν αποτέλεσμα ρήξης Μοσάντ και Νετανιάχου

Το χτύπημα στην Ντόχα, που προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις διεθνώς και έχει φέρει εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, με τις αραβικές χώρες να ετοιμάζουν με πρωτοβουλία του Κατάρ σύνοδο κορυφής για να απαντήσουν στην επίθεση, φαίνεται ότι προκάλεσε αντιδράεις και εντός του Ισραήλ.

Διαταγή Νετανιάχου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η επιδρομή διατάχθηκε από την κυβέρνηση Νετανιάχου, μόνο αφότου η Μοσάντ, που είχε έτοιμο ένα σχέδιο επίθεσης κατά των ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα αρνήθηκε να το εκτελέσει, όταν έλαβε την σχετική εντολή.