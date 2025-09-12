Τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για την πρόσφατη επίθεση στη Ντόχα, «καθώς αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο», εξέφρασε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μ. Ανατολή μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά.

Η συνεδρίαση έγινε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, του Πακιστάν και της Σομαλίας.

Τόνισε ότι το Κατάρ «έχει διαδραματίσει κρίσιμο και ευαίσθητο ρόλο στη φιλοξενία και τη διαμεσολάβηση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, παράλληλα με τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, συμβάλλοντας στην επίτευξη εκεχειρίας τον Ιανουάριο».

Η κ. Μπαλτά υποστήριξε ότι «καθώς η δοκιμασία στη Γάζα συνεχίζεται και οι όμηροι παραμένουν στην αιχμαλωσία της Χαμάς, η ανάγκη για κατάπαυση του πυρός καθίσταται εκ νέου επιτακτική».

Επίσης προέτρεψε όλα τα μέρη «να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους στη διπλωματική διαδικασία για την επίτευξη εκεχειρίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πολιτική λύση των δύο κρατών».

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Χαμάς, ως τρομοκρατική οργάνωση, δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει κανένα πολιτικό ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Ομοίως, καταδικάσαμε κατηγορηματικά την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και τα δύο είναι απαράδεκτα περιστατικά, τα οποία υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης. Μιας λύσης που θα φέρει σταθερότητα και ευημερία, σπάζοντας τον κύκλο της βίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατάραξη των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών είναι επικίνδυνη» ανέφερε η κ. Μπαλτά.

ΗΠΑ: «Ο Τραμπ διαβεβαίωσε το Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί»

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, δήλωσε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, και να τελειώσει αυτός ο πόλεμος τώρα».

«Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος τους» ανέφερε η κ. Σέι.

Η κ. Σέι τόνισε ότι ο τερματισμός του πολέμου μπορεί να έρθει «αν η Χαμάς αφοπλιστεί, απελευθερώσει τους ομήρους και παραδοθεί», υπογραμμίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή, η Χαμάς συνεχίζει να απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ και να παρατείνει σκόπιμα την αγωνία».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικοινωνία Τραμπ – Νετανιάχου τονίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε στον Πρόεδρο Τραμπ την επιθυμία του για ειρήνη, όταν οι δύο άνδρες μίλησαν χθες».

Καταλήγοντας, η Αμερικανίδα πρέσβης σημείωσε ότι «παρά τη δυσάρεστη φύση αυτού του περιστατικού, ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για ειρήνη».

OHE: «Σοκαριστική κλιμάκωση το ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα»

Η Αναπ. Γεν. Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «σοκαριστική κλιμάκωση» και «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Η κ. ΝτιΚάρλο τόνισε ότι η επίθεση της 9ης Σεπτεμβρίου στόχευσε άτομα που συζητούσαν την τελευταία αμερικανική πρόταση για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα. Υπενθύμισε ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την ενέργεια ως «παραβίαση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», καλώντας τα κράτη-μέλη να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους βάσει διεθνούς δικαίου και Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε, σκοτώθηκαν ο γιος του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, ο διευθυντής του γραφείου του και τρία ακόμη άτομα, ενώ το Κατάρ ανακοίνωσε έναν νεκρό άνδρα ασφαλείας και αρκετούς τραυματίες.

Το Κατάρ κατήγγειλε την επίθεση ως «εγκληματική και κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων». Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, ο Αραβικός Σύνδεσμος και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασαν επίσης την ισραηλινή ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για «απολύτως ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ στις 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κ. ΝτιΚάρλο υπογράμμισε ότι σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεων στη Γάζα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως αμάχους, ενώ «η κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, συνεχίζει να επιδεινώνεται». Επισήμανε ακόμη τις ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις με Ιράν, Λίβανο, Συρία και Υεμένη.

Κλείνοντας κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να δώσουν προτεραιότητα στη διπλωματία.

«Η ανάγκη για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Κλείστε τη συμφωνία. Ελευθερώστε τους ομήρους. Τερματίστε τα δεινά του λαού της Γάζας», υπογράμμισε.

Γ. Γαραντζιώτη