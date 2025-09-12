Οι ιδρυτές και επικεφαλής εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτοί που επωφελούνται από το διάστημα από τον πυρετό των επενδύσεων και των χρηματιστηρίων για το ΑΙ, παρά τις φωνές που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται εκφράζοντας φόβους για την πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών και των αποτιμήσεων.

Στις ΗΠΑ τα ποσά είναι ήδη τεράστια, με τελευταία την Oracle να πλησιάζει σε κεφαλαιοποίηση το 1 τρις δολάρια και τον πρόεδρο και συνιδρυτής της Λάρι Έλισον να βλέπει την περιουσία του να αγγίζει τα 400 δις.

Τώρα, όπως όλα δείχνουν, δισεκατομμυριούχους δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και στην Ευρώπη. Οι τρεις ιδρυτές της Mistral AI αναδείχθηκαν οι πρώτοι δισεκατομμυριούχοι του ΑΙ στη Γαλλία, μετά από νέο γύρο χρηματοδότησης που αποτίμησε την εταιρεία τεχνολογίας στα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ ή 13,7 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Ο Arthur Mensch, που είναι ο 33χρονος διευθύνων σύμβουλος, ο Timothee Lacroix, 34 ετών και ο Guillaume Lample, 34 ετών, έχουν καθαρή περιουσία 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έκαστος, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Αυτός ο πλούτος προέρχεται από το γεγονός ότι ο καθένας κατέχει τουλάχιστον 8% μερίδιο στην Mistral, την οποία ίδρυσαν στο Παρίσι το 2023, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Η μεγάλη συμφωνία με την ASML

Η Mistral, η οποία είναι πρωτοπόρος στη Γαλλία στην τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκει τώρα να εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των ηγετών της τεχνολογίας στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας την περασμένη Τρίτη ότι συγκέντρωσε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα κεφάλαια. Πρόκειται για χρηματοδότηση ρεκόρ για τη νεοφυή (startup) εταιρεία. Αυτό ήταν το ντιλ που ανέβασε την αξία της στα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα από αυτά που είχε πριν από ένα χρόνο.

Την επένδυσης ηγήθηκε η ολλανδική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού παραγωγής μικροτσίπ, η ASML. Πρόκειται για τον σημαντικότερο προμηθευτή προηγμένου εξοπλισμού ημιαγωγών στον κόσμο, ο οποίος επενδύει άμεσα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στην Mistral.

Η επένδυση δίνει στην ASML μερίδιο 11%, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο της Mistral. Στον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν επίσης υπάρχοντες υποστηρικτές, όπως οι Nvidia, DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures και Lightspeed.

Με τον τρόπο αυτί η Mistral συνδέεται με τον ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας παραγωγής μικροτσιπ. Η συνεργασία χαιρετίζεται ως ορόσημο για την ευρωπαϊκή τεχνολογία σε μια εποχή που η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τις αμερικανικές εταιρείες, ειδικά καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός με τις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα αποτίμηση προσδίδει στην Mistral ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μεταξύ των νεοσύστατων επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, επιπλέον του εξέχοντος πολιτικού της προφίλ στη Γαλλία. Εκεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει προωθήσει τόσο την εταιρεία όσο και τη χώρα ως ευρωπαϊκό κόμβο για την ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία του ΑΙ. Η Mistral έχει αυτοπροβληθεί ως εναλλακτική λύση σε γίγαντες της Silicon Valley, όπως η OpenAI και η Google.

Τα νέα πλούτη των millennial ιδρυτών της τοποθετεί επίσης τη γαλλική εταιρεία στο ίδιο επίπεδο με ορισμένους ομολόγους της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας παροχής εργαλείων κωδικοποίησης Anysphere, του εισηγμένου στο χρηματιστήριο φορέα εκμετάλλευσης δεδομένων Coreweave και της μηχανής αναζήτησης Perplexity, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.