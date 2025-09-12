Σε κλοιό ελέγχων μπαίνουν από την 1η Οκτωβρίου ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb καθώς τίθενται σε ισχύ αυστηρότεροι όροι λειτουργίας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Το νέο πλαίσιο συμπληρώνεται με την παράταση για ακόμη ένα έτος της απαγόρευσης νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας ενώ εξετάζεται η επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου το στεγαστικό πρόβλημα είναι οξύ.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αποστολή χιλιάδων email στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που έχουν ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, προειδοποιώντας για τα νέα δεδομένα, τους επιτόπιου ελέγχους που έρχονται και τα πρόστιμα – φωτιά που προβλέπονται για τους παραβάτες.

Οι νέες προδιαγραφές

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ακίνητα που διατίθενται βραχυχρόνια θα πρέπει υποχρεωτικά να:

Είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα.

Έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής και σήμανση διαφυγής.

Κατέχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας–απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Η τήρηση των προδιαγραφών θα διαπιστώνεται με αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους από κλιμάκια του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες θα ειδοποιούνται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν για να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή ελέγχου με αναλυτικά στοιχεία για τον υπάλληλο και τον ελεγχόμενο. Όταν συμμετέχει και η ΑΑΔΕ, εκδίδεται ξεχωριστή εντολή φορολογικού ελέγχου.

Πρόστιμα «φωτιά»

Όσοι αρνηθούν την είσοδο στο ακίνητο, δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν μέσα σε έναν χρόνο από την πρώτη κύρωση διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Στην περίπτωση επόμενης ίδιας παράβασης, η ποινή εκτοξεύεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Χωρίς νέα Airbnb το κέντρο της Αθήνας

Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων παρατείνεται μέχρι και το τέλος του 2026 ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και άλλες περιοχές όπου παρατηρείται σημαντική μείωση της προσφοράς μακροχρόνιας μίσθωσης.

Οι περιοχές του δήμου Αθηναίων όπου ισχύει για ακόμη 1 έτος το φρένο σε νέα Airbnb είναι: