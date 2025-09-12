Η μεγαλύτερη είδηση είναι η παρουσίαση της τρίτης γενιάς CLA-Class, που για πρώτη φορά θα διατίθεται και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Το CLA 250+ EQ Technology με κίνηση στους πίσω τροχούς και το CLA 350 4Matic EQ Technology με τετρακίνηση θα είναι οι πρώτες εκδοχές, ενώ αργότερα θα προστεθεί και ήπια υβριδική επιλογή. Το μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MMA, με ηλεκτρικό κύκλωμα 800 Volt για ταχεία φόρτιση και βελτιωμένη αποδοτικότητα. Το σύστημα infotainment περνάει στη νέα εποχή με το MB.OS, που υποστηρίζει φωνητικές εντολές AI και εντυπωσιακή Superscreen οθόνη με γραφικά Unity. Ενδιαφέρον έχει ότι η Mercedes θα συνεχίσει να πουλά και το προηγούμενο CLA παράλληλα, με το νέο να χαρακτηρίζεται sedan και το παλιό coupe. Το AMG CLA 45 S αποχαιρετά με μια «Final Edition».

Maybach SL 680 και AMG E 53 wagon

Στην κορυφή της γκάμας, ξεχωρίζει η άφιξη της Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, μιας εξαιρετικά πολυτελούς εκδοχής του SL cabrio. Με αρχική τιμή περίπου 226.000 δολάρια, διαθέτει V8 twin-turbo 577 ίππων, εντυπωσιακές Maybach λεπτομέρειες και επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, κάνει πρεμιέρα η wagon εκδοχή της AMG E 53 plug-in hybrid, που συνδυάζει εξακύλινδρο turbo κινητήρα με ηλεκτροκινητήρα για συνολική ισχύ 577 ίππων και σημαντική ηλεκτρική αυτονομία, ξεκινώντας από τα 94.500 δολάρια.

Βελτιώσεις σε EQE, EQS και CLE

Η γκάμα των ηλεκτρικών εμπλουτίζεται με νέες εκδόσεις EQE 320+ και 320 4Matic, που αντικαθιστούν τις 350+, ενώ τα EQS SUV αποκτούν πιο ισχυρές εκδόσεις 400 και 550 4Matic. Παράλληλα, όλη η σειρά θα υποστηρίζει φορτιστές NACS. Στην CLE-Class coupe διατίθεται νέο Engineering Package με πίσω άξονα διεύθυνσης και προσαρμοζόμενη ανάρτηση, ενώ αντίστοιχη επιλογή προστίθεται και στο cabrio.