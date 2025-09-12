Αύξηση 15% κατέγραψαν οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς Rho Motion. Πρόκειται για τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης που έχει σημειωθεί από τον Ιανουάριο, γεγονός που υποδηλώνει μια σαφή τάση επιβράδυνσης στην παγκόσμια αγορά ηλεκτροκίνησης.

Η Κίνα παραμένει ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το μισό των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεων. Ωστόσο, η ανάπτυξη στη χώρα επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Αύγουστο, με ποσοστό μόλις 6%, έναντι μέσου μηνιαίου ρυθμού 36% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παρά την ανακοπή, η Rho Motion εκτιμά ότι αυτή η τάση θα αναστραφεί το τέταρτο τρίμηνο, χάρη στη διάθεση νέων κεφαλαίων σε προγράμματα επιδοτήσεων και στην αναμενόμενη αύξηση της εποχικής ζήτησης.

Η κινεζική αγορά και οι ανακατατάξεις στους κατασκευαστές

Ο Αύγουστος ανέδειξε τη χαμηλότερη επίδοση μηνιαίων πωλήσεων στην Κίνα για διάστημα επτά μηνών. Η BYD, κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, αναγκάστηκε να μειώσει κατά 16% τον στόχο για τις παγκόσμιες πωλήσεις της έως το 2025. Παρ’ όλα αυτά, εταιρείες όπως η Geely, η Xpeng και η Nio σημείωσαν πωλήσεις-ρεκόρ για τον Αύγουστο, ενισχύοντας το μερίδιό τους και αναδεικνύοντας τις τάσεις ανακατατάξεων στην αγορά.

Εξέλιξη των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο

Η επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις αυξήσεις σε άλλες αγορές. Στις ΗΠΑ, η άνοδος των πωλήσεων αποδίδεται στο κίνητρο της λήξης των φορολογικών πιστώσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παράλληλα, η Ευρώπη καρπώθηκε τα οφέλη από κίνητρα απαλλαγής εκπομπών ρύπων, ενισχύοντας περαιτέρω την αγορά.

Τον Αύγουστο, οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων παγκοσμίως έφθασαν τα 1,7 εκατομμύρια μονάδες, έναντι αύξησης 21% τον Ιούλιο. Αναλυτικότερα:

Στην Κίνα πωλήθηκαν 1,1 εκατ. οχήματα,

Στην Ευρώπη καταγράφηκε αύξηση 48%, με περίπου 283.453 μονάδες,

Η Βόρεια Αμερική ακολούθησε με άνοδο 13% φθάνοντας τις 201.255 μονάδες,

Στον υπόλοιπο κόσμο η αύξηση ήταν εντυπωσιακή, φτάνοντας το 56% και ξεπερνώντας τα 144.280 οχήματα.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος δεδομένων της Rho Motion, «Στις ΗΠΑ, αναμένουμε ρεκόρ πωλήσεων τον Αύγουστο και στη συνέχεια έναν ακόμη ισχυρό μήνα τον Σεπτέμβριο. Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη ρεκόρ και στη συνέχεια πιθανότατα μια μεγάλη πτώση». Επίσης, τόνισε ότι «η BYD εξακολουθεί να διατηρεί ηγετικό μερίδιο αγοράς, αλλά πλέον βρίσκεται υπό πίεση από άλλους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM)».