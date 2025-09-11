Στο τεχνολογικό σκέλος, η bp και η εξειδικευμένη μάρκα λιπαντικών Castrol γίνονται οι πρώτοι επίσημοι συνεργάτες της εργοστασιακής ομάδας Audi στη Formula 1. Η συνεργασία εστιάζει στην από κοινού ανάπτυξη του καυσίμου Advanced Sustainable που έχει καθοριστεί από τη FIA, καθώς και λιπαντικών υψηλών επιδόσεων για τον υβριδικό κινητήρα της Audi, ενώ περιλαμβάνει και εξειδικευμένα Castrol ON EV fluids για τα ηλεκτρικά μέρη.

Η Audi και η Castrol έχουν ήδη πίσω τους μια μακρά κοινή ιστορία επιτυχιών, από το WRC της δεκαετίας του ’80 μέχρι το Le Mans και το DTM, γεγονός που προσδίδει βάθος και αξιοπιστία στη νέα αυτή συμμαχία.

Με την τεχνολογική διάσταση να καλύπτεται από τη στρατηγική συνεργασία με την bp/Castrol, η Audi δίνει και έμφαση στην εικόνα και το στυλ που θα συνοδεύουν την ομάδα της στη Formula 1. Η adidas αναλαμβάνει ρόλο επίσημου συνεργάτη ένδυσης της ομάδας. Η πολυετής συνεργασία περιλαμβάνει την από κοινού ανάπτυξη εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων για οδηγούς, μηχανικούς και προσωπικό, καθώς και την παγκόσμια κυκλοφορία της συλλογής adidas x Audi F1 στις αρχές του 2026. Η συλλογή θα φέρει τη φιλοσοφία design «clarity & precision» της Audi, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα στους φίλους της μάρκας να εκφράσουν τη στήριξή τους πριν από την πρώτη εκκίνηση στη Formula 1. Η συνεργασία Audi–adidas, που βασίζεται σε δεκαετίες κοινής παρουσίας στον χώρο του αθλητισμού, εξελίσσεται σε ένα νέο κεφάλαιο με διεθνή δυναμική.