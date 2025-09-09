Την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας Μπάσκετ με τη Λιθουανία για τους ημιτελικούς του Eurobasket 2025, θα μεταδώσει σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 από τη Ρίγα Λετονίας, η ΕΡΤ1 στις 21:00.

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει απόψε (9/9) στη φάση των «8» του Eurobasket με μεγάλο στόχο την επιστροφή της στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια. Το κρίσιμο νοκ-άουτ παιχνίδι απέναντι στη Λιθουανία στη Ρίγα θα καθορίσει αν η «Επίσημη Αγαπημένη» θα σταματήσει το αρνητικό σερί των πέντε χαμένων προημιτελικών από το 2009 και θα διεκδικήσει ξανά μια θέση στη ζώνη των μεταλλίων.