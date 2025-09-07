Με Λούκα Ντόνσιτς… λαμπρό, η Σλοβενία στην οκτάδα!

Η ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς, επιβλήθηκε με σκορ 77-84 της Ιταλίας και «τσέκαρε» το εισιτήριό της για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025!

View this post on Instagram A post shared by FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Οι Σλοβένοι, ήταν από νωρίς… κεφάτοι, με μπροστάρη τον «Luka Magic».

Ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, ξεκίνησε τον αγώνα με τα φρένα… σπασμένα.

Στην εναρκτήρια περίοδο, σημείωσε 22 (!) πόντους, λίγο πριν αποχωρήσει για λίγο στα αποδυτήρια.

Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic. Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Ενώ, μόλις επέστρεψε, προσέθεσε άλλους 8, όντας ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του, με 30 πόντους!

Οι «τυπικά» φιλοξενούμενοι, ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μπροστά και με μεγάλες διαφορές, που «άγγιξαν» και τους 20 πόντους.

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος, η Ιταλία έβγαλε αντίδραση.

Αργά, αλλά σταθερά, «ροκάνιζε» τη διαφορά. Λίγα λεπτά πριν το φινάλε, μείωσε στον πόντο (77-78, 1:54 για τη λήξη) και πήγε για το μεγάλο… ριφιφί!

Fontecchio with a TOUGH bucket and this is a 1-point game 🤯#EuroBasket pic.twitter.com/yyveOYzEkj — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Όμως, οι παίκτες του Σέκουλιτς, ήταν ψύχραιμοι και διαχειρίστηκαν την υπέρ τους κατάσταση.

Κορυφαίος του αγώνα, ποιος άλλος, ο Λούκα Ντόνσιτς. Ο 25χρονος σταρ, τελείωσε με νταμπλ-νταμπλ το ματς. Συνολικά, μέτρησε 42 πόντους με μια… γεμάτη στατιστική (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα).

Luka Magic ERUPTS for 42 PTS & 10 REB to lead Slovenia past Italy and advance to the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/xkdq4Bjrfp — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Άξιοι συμπαραστάτες, οι Πρέπελιτς και Όμιτς. Ο πρώτος, κατέγραψε 11 πόντους (3/7 τρίποντα), ενώ ο δεύτερος 7, κατεβάζοντας μάλιστα και 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο, είδε λίγους διασωθέντες. Φοβερή εμφάνιση, έκανε ο Σιμόνε Φοντέκιο. Ο νεαρός NBAer, είχε συγκομιδή 22 πόντων με πλούσια στατιστική (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα).

FONTECCHIO TIME. 20 points for Simone and Italy are right back in this.#EuroBasket pic.twitter.com/MiaBCFad8g — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Τώρα, η Σλοβενία, θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (10/09), στην «Arena Riga», με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του εντυπωσιακού, αν μη τι άλλο, EuroBasket 2025!

Στην προημιτελική φάση, έχουν ήδη περάσει η Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία, Πολωνία και Γεωργία. Απόψε, θα γίνει γνωστή και η τελευταία ομάδα, που θα «συμπληρώσει» το… παζλ με τα οκτώ κομμάτια. Ελλάδα – Ισραήλ (07/09, 21:45), για μια θέση στον… ήλιο!

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Ιταλία – Σλοβενία 77-84

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

Τα δεκάλεπτα: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84.

Ιταλία (Τζιανμάρκο Ποτζέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη).

Σλοβενία (Αλεξάντερ Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα).