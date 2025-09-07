Μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στην Ισπανία (90-86) που χάρισε την πρωτιά στον όμιλο για τη χώρα μας, η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται απόψε στις 21:45 στη μάχη των νοκ άουτ αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ.

Να σημειωθεί, ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το αποψινό παιχνίδι. Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την είσοδο στα ημιτελικά.

Το σημερινό πρόγραμμα – Κανάλι και ώρες

12:00, Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start

15:15, Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start, ΕΡΤ1

18:30, Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start

21:45, Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start, ΕΡΤ1

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ελλάδας στο Eurobasket 2025:

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

Κύπρος – Ελλάδα 69-96

Γεωργία – Ελλάδα 53-94

Ελλάδα – Βοσνία 77-80

Ισπανία – Ελλάδα 86-90

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ισραήλ στο Eurobasket 2025:

Ισραήλ – Ισλανδία 83-71

Πολωνία – Ισραήλ 66-64

Ισραήλ – Γαλλία 82-69

Βέλγιο – Ισραήλ 89-92

Ισραήλ – Σλοβενία 96-106