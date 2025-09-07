Μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στην Ισπανία (90-86) που χάρισε την πρωτιά στον όμιλο για τη χώρα μας, η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται απόψε στις 21:45 στη μάχη των νοκ άουτ αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ.
Να σημειωθεί, ότι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το αποψινό παιχνίδι. Σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία για την είσοδο στα ημιτελικά.
Το σημερινό πρόγραμμα – Κανάλι και ώρες
12:00, Πολωνία – Βοσνία, Novasports Start
15:15, Γαλλία – Γεωργία, Novasports Start, ΕΡΤ1
18:30, Ιταλία – Σλοβενία, Novasports Start
21:45, Ελλάδα – Ισραήλ, Novasports Start, ΕΡΤ1
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ελλάδας στο Eurobasket 2025:
Ελλάδα – Ιταλία 75-66
Κύπρος – Ελλάδα 69-96
Γεωργία – Ελλάδα 53-94
Ελλάδα – Βοσνία 77-80
Ισπανία – Ελλάδα 86-90
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ισραήλ στο Eurobasket 2025:
Ισραήλ – Ισλανδία 83-71
Πολωνία – Ισραήλ 66-64
Ισραήλ – Γαλλία 82-69
Βέλγιο – Ισραήλ 89-92
Ισραήλ – Σλοβενία 96-106