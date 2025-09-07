Γεωργία όπως… Φινλανδία και εκπλήξεων συνέχεια στη Ρίγα!

Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς, επικράτησε της Γαλλίας με σκορ 80-70 και… πέταξε για τα προημιτελικά του EuroBasket 2025!

Η «Georgia», ήταν κάτι περισσότερο από… ψυχωμένη και έστειλε σπίτι, τους «υπερόπτες» Γάλλους.

Από την έναρξη της αναμέτρησης, η παρέα του Τόκο Σενγκέλια, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια.

Σταθερά μπροστά στο σκορ, κόντρα σε μια «τρικολόρ» χαλαρή, δίχως ενέργεια.

Η προσήλωση των Γεωργιανών, απέδωσε «καρπούς» από την αρχή ως το τέλος.

Μαμουκεσασβίλι, Σενγκέλια και Μπόλντγουιν, ήταν… συγκινητικοί! Ο πρώτος, σημείωσε νταμπλ-νταμπλ, με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο άσος της Μπαρτσελόνα «μίλησε» την κρίσιμη ώρα.

Με 24 πόντους (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές), 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής.

Παράγοντας «x» για το σύνολο των «ερυθρόλευκων», ο Καμάρ Μπόλντγουιν. Ο «νατουραλιζέ» γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου, τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ανεβάζοντας κατά πολύ τις… μπασκετικές του μετοχές!

Από την… υποτονική ομάδα του Φεντερίκ Φωτό, λίγοι διασώθηκαν. Φρανσίσκο με 14 πόντους, Γιαμπουσέλε με 12 και Τζαϊτέ με 10, δεν ήταν αρκετοί για την πρόκριση.

Το… πενιχρό ποσοστό από το τρίποντο, μόλις 17% (6/36), στοίχησε και αποδείχθηκε κομβικής σημασίας για τη Γαλλία.

Τώρα, θα παρακολουθήσει τη συνέχεια του τουρνουά από τον… καναπέ, μαζί με τη Σερβία!

Την ίδια στιγμή, Γεωργία και Φινλανδία, θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά. Ο νικητής, θα έχει κάνει μια ιστορική «υπέρβαση», σε ένα εντυπωσιακό EuroBasket, που θα μνημονεύεται για τις εκπλήξεις του!

Στην προημιτελική φάση, έχουν ήδη περάσει η Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία και Πολωνία. Απόψε, θα γίνουν γνωστές και οι δύο τελευταίες ομάδες, που θα «συμπληρώσουν» το… παζλ με τα οκτώ κομμάτια. ΙταλίαΣλοβενία (07/09, 18:30) και Ελλάδα – Ισραήλ (07/09, 21:45).

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 88-79

Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία – Βοσνία 80-72

Γαλλία – Γεωργία 70-80

Ιταλία – Σλοβενία 18:30

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 37-38, 54-58, 70-80.

Γαλλία (Φεντερίκ Φωτό): : Φρανσίσκο 14 (0/2 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οκόμπο 9 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Λουγουαγού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 12 (3/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), Κορντινιέ 4, Μάλεντον 4 (1/6 σουτ), Τζαϊτέ 10 (4/8 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Γεωργία (Αλεξάνταρ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (3/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 11 ριμπάουντ), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 6 (2), Σερμαντίνι 3, Σανάτζε, Σενγκέλια 24 (4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/10 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπιτάτζε 8, Μπάλντουιν 24 (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Οτσχικίτζε.

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Γαλλία – Γεωργία 70-80

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής

Τελευταία Νέα