Νίκη και τρίτη θέση για τη Λετονία!

The hosts 🇱🇻 firing on all cylinders in front of another sold-out arena, ending the Group Phase with a 34-point victory!#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Η «Latvia», επιβλήθηκε με σκορ 109-75 της Τσεχίας και πέρασε πανηγυρικά στους «16» του EuroBasket.

Η παρέα του Κρίσταπς Πορζίνγκις, έκανε… πάρτι στη Ρίγα. Μπροστά στο κοινό της, έδωσε παράσταση για έναν ρόλο και άφησε υποσχέσεις για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, που θα γίνουν στη έδρας της. Ρεκόρ 3-2 και αναμονή του νέου αντιπάλου της.

Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία είπε πρόωρο «αντίο» στη διοργάνωση. Με κάκιστη παρουσία, τερμάτισε τελευταία, με απολογισμό πέντε ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι, είχε τον απόλυτο έλεγχο έλεγχο του αγώνα. Με 17/36 τρίποντα, 31 ασίστ, μόλις 7 λάθη και κυριαρχία στα ριμπάουντ (41 έναντι 27), πέρασε ένα εύκολο βράδυ.

Mareks Mejeris with a MONSTER rejection, KP approves 😈#EuroBasket pic.twitter.com/RfZgNkL3h5 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Ντάβις και Ντάιρις Μπέρτανς, «έλαμψαν» για τους γηπεδούχους, με 20 πόντους έκαστος. Κρίσταπς Πορζίνγκις και Ρόλαντς Σμιτς, πρόσθεσαν από 16, ενώ στους 12 σταμάτησε ο Αρτούρς Κούρουκς.

Life is easier when your 2.18cm center can do this 😂#EuroBasket pic.twitter.com/a4loCrbMf2 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Από τους ηττημένους, διασώθηκαν οι Πέτερκα, Σεχνάλ και Κρέιτσι, με 11 πόντους ο καθένας.

Τουρκία και Σερβία (03/09. 21:15), θα τα δώσουν όλα για την «πρωτιά», στην «αυλαία» του Α’ ομίλου του EuroBasket 2025.

Beautifully designed and executed ATO play by Latvia 🇱🇻#EuroBasket pic.twitter.com/DBsGlPaZjV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου

1. Τουρκία 4-0

2. Σερβία 4-0

3. Λετονία 3-2

4. Πορτογαλία 2-3

5. Εσθονία 1-4

6. Τσεχία 0-4

Τα δεκάλεπτα: 24-30, 44-58, 56-86, 75-109.

Τσεχία (Οκάμπο): Ζίντεκ 2, Χρούμπαν 1, Κέιβαλ 4, Πέτερκα 11 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπόχατσικ, Σεχνάλ 11 (8 ασίστ), Κρίβανεκ 7 (1/2 τρίποντα), Κρέιτσι 11 (3/8 τρίποντα), Κριζ 4, Μπαλίντ 9 (1/3 τρίποντα), Σβόμποντα 10, Κίζλινκ 5.

Λετονία (Μπάνκι): Μεγιέρις 6 (3/3 δίποντα), Πορζίνγκις 16 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ντάβις Μπέρτανς 20 (3/6 τρίποντα), Νταϊρίς Μπέρτανς 20 (6/10 τρίποντα), Σμιτς 16 (1/2 τρίποντα), Κάβαρς 4, Λόμαζ 6 (1/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Στέινμπεργκς 6 (2/2 τρίποντα), Κούρουκς 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ζάγκαρς 3 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ).