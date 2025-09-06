«Υπερηχητική» για μια ακόμη φορά η Γερμανία!

Germany 🇩🇪 takes over in the 2nd half and clinches their Quarter-Finals spot! ✅#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Η «Μανσάφτ», επιβλήθηκε με σκορ 85-58 της Πορτογαλίας και… έκλεισε θέση για την οκτάδα του EuroBasket 2025!

Στην «Arena Riga» της Λετονίας, οι Γερμανοί τα βρήκαν «σκούρα» στο πρώτο μέρος.

Εκεί, οι Πορτογάλοι, ήταν κάτι περισσότερο από ανταγωνιστικοί. Με μεγαλύτερη διαφορά τους το +5 (26-21), έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ, με σκορ 32-31.

Ωστόσο, στην «επανάληψη» και κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο, επήλθε κόπωση και… παραδόθηκαν άνευ όρων.

Με ένα σερί 13-0, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, έκαναν το 52-51, σε 65-51. Από εκεί και έπειτα, η κατάσταση απλοποιήθηκε.

Threes have started to drop for Germany 🇩🇪 The lead balloons to 12!#EuroBasket pic.twitter.com/PaXKYi5mHa — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Οι Ίβηρες δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και το… κρεσέντο τριπόντων του Τρίσταν Ντα Σίλβα, έδωσε πανηγυρικό «τόνο» στη νίκη των «Πάντσερ».

Αξιοσημείωτο στατιστικό, το «πενιχρό» ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6,75μ., για την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού. Μέχρι τις αρχές της τρίτης περιόδου, εκτελούσε με μόλις 4,16% (1/24).

Germany 🇩🇪 are 1 for 24 from the three point line (4%) 😨 This is how the rim is looking like at the moment.#EuroBasket pic.twitter.com/QMarIi72T1 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Ωστόσο, στη συνέχεια… ξέσπασε. Βελτίωσε το ποσοστό της σε 28%, και το 1/10 έγινε 10/36. Έτσι, η… πλάστιγγα έγειρε προς την πλευρά των «τυπικά» γηπεδούχων.

Κορυφαίοι για τους νικητές, οι NBAers. Ο Ντένις Σρέντερ σημείωσε 16 πόντους, αλλά ο άσος των Σακραμέντο Κίνγκς, είχε 0/7 τρίποντα και μόνο 3 ασίστ. Σημαντική, ήταν η προσφορά του Φραντς Βάγκνερ, που πέτυχε επίσης 16 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Κομβικός, ήταν και ο Ιζαάκ Μπόνγκα, με συγκομιδή 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από το σύνολο του Νούνο Ταβάρες, ο Νιεμίας Κέτα, ήταν… συγκινητικός! Ο ψηλός των Μπόστον Σέλτικς, σημείωσε double double, με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

NEEMIAS QUETA IS A BAD MAN 😤 #EuroBasket pic.twitter.com/AVlouMkDWE — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Τώρα, οι «χάλκινοι» του προηγούμενου EuroBasket, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα προημιτελικά.

Αυτός, θα προκύψει από το ζευγάρι Ιταλία – Σλοβενία (07/09, 18:30).

Νωρίτερα, η Τουρκία εξασφάλισε και αυτή την παρουσία της στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, θα επικράτησε με σκορ 85-79 της Σουηδίας και περιμένει Βοσνία ή Πολωνία (07/09, 12:00) στους «8».

Sengun’s monster game leads Türkiye to the Quarter-Finals!#EuroBasket | #MakeYourMark — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

Λιθουανία – Λετονία 18:30

Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία – Βοσνία 12:00

Γαλλία – Γεωργία 15:15

Ιταλία – Σλοβενία 18:30

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58.

Γερμανία (Άλεξ Μούμπρου): Μπόνγκα 15 (2), Ντα Σίλβα Ό. 2, Λο 12 (4), Ντα Σίλβα Τρ. 11 (3), Βάγκνερ 16, Τάις 8, Σρέντερ 16, Χόλατς, Τίμαν, Ομπστ 5 (1).

Πορτογαλία (Νούνο Ταβάρες): Μπρίτο 5 (10, Βόιτσο, Ουίλιαμς 8 (2), Αμαράντε 5 (1), Κεϊρόζ 2, Γκαμέιρο 7, Ρελβάο 4, Σα Ν., Λισμπόα 4, Σα Κ. 5 (1), Κέτα 18 (1).