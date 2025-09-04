Η Βοσνία πήρε το εισιτήριο για τις «16» καλύτερες ομάδες του Eurobasket καθώς επικράτησε της Γεωργίας με 84-76. Οι Βόσνιοι έκαναν νίκες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, καθώς την προηγούμενη κέρδισαν την Ελλάδα και τώρα περιμένουν να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους, που θα προκύψει απο τον Δ’ όμιλο.

Κορυφαίος για την ομάδα του Άντις Μπετσίραγκιτς ο Νούρκιτς με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ ενώ ο Ρόμπερτσον πρόσφερε άλλους 15 (4 τριπ.) και 5 ασίστ.

Για τους Γεωργιανούς ο Μαμουκελασβίλι αγωνίστηκε 40 λεπτά (δεν έμεινε στον πάγκο ούτε δευτερόλεπτο) με 20 πόντους (3 τριπ.) και 8 ριμπάουντ. Ακολούθησαν Μπάλνγουιν και Μπιτάτζε με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Κακή εμφάνιση για άλλον έναν αγώνα από τον Σενγκέλια με 2/10 δίποντα, 0/1 τρίποντα και 2/4 βολές.

Η βαθμολογία στον Γ’ όμιλο: