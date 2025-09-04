Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Ισπανία στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της στον 3ο όμιλο του Eurobasket, με το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη να θέλει την νίκη προκειμένου να πάρει την 1η θέση και να έχει πιο βατά εμπόδια στα νοκ – άουτ της διοργάνωσης.

Το έργο της Εθνικής μπάσκετ μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς η Ισπανία αποτελεί τον «κακό μας δαίμονα» στο Eurobasket, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η «γαλανόλευκη» δεν μπορεί να πάρει τη νίκη

Ειδικά από τη στιγμή που το παρών στην αναμέτρηση θα δώσει το μεγάλο αστέρι του ρόστερ Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ την ίδια ώρα οι Ίβηρες έχουν δείξει μέχρι στιγμής πως δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στα νοκ – άουτ, ωστόσο απομένει να φανεί εάν θα προκριθεί ως 1η, ή σε άλλη θέση.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.