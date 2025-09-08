Μετά την εξαιρετική παρουσία της και την πρώτη θέση στη φάση των ομίλων, η Εθνική έκανε τη δουλειά της και στο πρώτο νοκ-άουτ του Eurobasket 2025.
Με μπροστάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Ελλάδα επικράτησε με 84-79 του Ισραήλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης για 18η φορά στην ιστορία της.
Εκεί την περίμενε ήδη από χθες η Λιθουανία, την οποία η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (9/9) στις 21:00 με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16»:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί:
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα
10. Τουρκία – Πολωνία
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία
12. Φινλανδία – Γεωργία
Ημιτελικοί:
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 – Νικητής 10
14. Νικητής 11- Νικητής 12
Μικρός και μεγάλος τελικός:
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός
Μεγάλoς Τελικός