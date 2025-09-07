Στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού που είναι σε εξέλιξη στη 89η ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για τον 13ο μισθό στο δημόσιο ανέφερε τα εξής: «Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς στην αντιθετη θέση. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3 με 1,4 δισ. Αν κάποιος πιστεύει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα πρέπει να πάει εκεί να το πει. Ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής υγιών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε τώρα η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας».

Δείτε ΕΔΩ live τη συνέντευξη Μητσοτάκη

Σε ερώτηση για το δημογραφικό, αν οι φοροελαφρύνσεις αφορούν εισοδήματα του 2025 ή του 2026 και σχετικά με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να αποσαφηνίσω ότι αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του επομένου έτους και κάθε μήνα. Για τους νέους και τις νέες είναι ριζοσπαστικό αυτό που εξαγγείλαμε. Αυτό που κάναμε είναι πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Προφανώς και μίλησα πολλές φορές στην ομιλία μου για την ακρίβεια. Ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά. Όλη μας η στόχευση, η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά, τους νέους, τους συνταξιούχους, όλους τους Ελληνες θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι απάντηση στην ακρίβεια. Προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και με παρεμβάσεις. Επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού. Υπάρχουν και 1,5 δισ. μέτρα τα οποία ακόμα οι πολίτες δεν τα έχουν αισθανθεί. Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο και οι συνταξιούχοι επίδομα».

Ο πρωθυπουργός σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και αν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ανέφερε: «Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας , αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027. Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Σε ερώτηση για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο και το αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιάστηκε κι αν είχε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα όπως και σχετικά με τον «κατάλληλο χρόνο» για να προχωρήσει το έργο, ο πρωθυπουργός θέλησε να περιγράψει τη μεγάλη εικόνα ενός σημαντικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο. Εξήγησε ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη γι αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική. «Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Ταυτόχρονα θέλησε να επισημαίνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας σχετικά με τις διασυνδέσεις και αναφέρθηκε στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο. Εκτίμησε ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.

Η επόμενη ερώτηση ήταν σχετικά με το ότι παρά την αναγνώριση από την κυβέρνηση της ανάγκης επιβολής του δόγματος νομιμότητα παντού, είναι γεγονός ότι έχουμε ακόμη σημαντικές εστίες παραβατικότητας και έκανε αναφορά στο κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη με ερώτημα για το αν έχει κερδηθεί η μάχη κατά της παραβατικότητας. Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι τη μάχη αυτή την κερδίζουμε κάθε μέρα και έκανε αναφορά στις επιτυχίες του ελληνικού FBI σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Όταν μιλάμε για παραβατικότητα τόνισε δεν μιλάμε δε μόνο για το σκληρό οργανωμένο έγκλημα αλλά χαρακτήρισε σημαντική και την αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφθοράς στο δημόσιο, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο δρόμο μέχρι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα ενεργή κατάληψη σε κάποια πανεπιστημιακή Σχολή. Όλα αυτά αποδεικνύουν την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή αυτής της ατζέντας τόνισε κι επεσήμανε ότι έχουν κερδηθεί περισσότερες μάχες από αυτές που έχουν χαθεί και η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω.

Για το θέμα του μεταναστευτικού και το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τυχόν νέων ροών ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια σύντομη ανασκόπηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα. Σήμερα, η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις για την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της δράσης των διακινητών, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι ήταν αποτελεσματική η πολιτική με την προσωρινή αναστολή εξέτασης στις βίζες μεταναστών από τη Λιβύη και τόνισε ότι η καλύτερη απόδειξη ευρύτερα για τα αποτελέσματα της αυστηροποιημένης αλλά λελογισμένης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι όπως σε άλλες χώρες το θέμα που σήμερα συζητείται πρώτο μαζί με την ακρίβεια. Θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική που συνδυάζεται και με μία λελογισμένη εφαρμογή πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, τόνισε. Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης και μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει σχετικό νομοσχέδιο, πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα επεκταθεί η αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου από τη Λιβύη.

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας»

«Ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. «Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα το κύριο Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Και με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δικιά μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη για να μας τιμήσουν τελικά με την εμπιστοσύνη τους» σημείωσε. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανέφερε: «Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μια θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Και πιστεύω ότι σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο».

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας» τόνισε. «Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα. Θα εξακολουθώ να συνομιλώ με τον κύριο Ερντογάν να έχω ανοιχτούς διαύλους, να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί του ως προς τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι όσο υπάρχει το casus belli δεν θα συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα Safe.

Για το ζήτημα της ακρίβειας υπογράμμισε ότι δεν μειώνονται οι τιμές με τη μειωση του ΦΠΑ.

Η φορολογική μας μεταρρύθμιση είναι μήνυμα στις οικογένειες ότι τις ακούμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και πού θα αναζητήσει συμμαχίες, απάντησε ως εξής: «Η ΝΔ παρά τη φθορά παραμένει η κυρίαρχη δύναμη. Δεν νομίζω αυτό να συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από το 2019 και 2023. Υπάρχει σιωπηρή συμμαχία πολιτών. Να τους πείσουμε ότι αξίζουμε και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Δεν με προβληματίζει αυτή τη στιγμή η εκλογική αναμέτρηση του 2027. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει, επιμένω ότι οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά. Ταμείο θα κάνουμε το 2027. Για οποιαδήποτε υπόθεση ενώπιων της δικαιοσύνης, έχω απολυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της και αν εντοπιστούν ένοχοι θα τιμωρηθούν».

Ο πρωθυπουργός για την στεγαστική κρίση ανέφερε τα εξής: «Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Αυτό που είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή και υποψήφιο αγοραστή , είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Να σταθώ ιδιαίτερα στους πολίτες μας που είναι σήμερα στο νοίκι. Εμείς εχουμε παρουσιάσει συγκροτημένο και πλήρες πρόγραμμα που ξεπερνά τα 6 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν τη δυνατότητα σε 30.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν σπίτι. Δεν είναι αυτή η μόνη λύση. Έχουμε πολλά κλειστά διαμερίσματα. Φαίνεται ότι ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας αποδίδει, είμαι ανοικτός να το επεκτείνω. Έχουμε ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές, τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες, προσθέτουν στέγη. Η επιδότηση ενοικίου για τους νέους είναι πολύ σημαντική. Στο εξωτερικό οι φοιτητές συγκατοικούν. Το λέω έχοντας και ο ίδιος συγκατοικήσει. Το λέω και για τους νέους γονείς, ότι πρέπει και καλά το παιδί να μείνει μόνο τους».

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στο δημογραφικό σημείωσε τα εξής: «Το δημογραφικό είναι τεράστιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μόνο την πατρίδα μας αλλά όλο τον δυτικό κόσμο. Δεν το λέω ως δικαιολογία. Δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και κοινωνικό ζήτημα. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Η δική μας εθνική στρατηγική για το δημογραφικό εκτείνεται σε πολλούς άξονες. Επίδομα γέννας. Αυξήσαμε σημαντικά τα vouchers για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η όλη φορολογική μεταρρύθμιση στηρίζεται στο να δώσουμε μήνυμα στις οικογένειες ότι σας ακούμε. Δεν είναι ποτέ το οικονομικό το κίνητρο για να κάνει κανείς παιδιά αλλά είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το δημογραφικό έχει πολλές διαστάσεις. Μία είναι πόσα παιδιά γεννιούνται. Αφορά και την τρίτη ηλικία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ανταπόκριση που είχε η φορολόγηση των συνταξιούχων που επέλεξαν να εργάζονται. Μη νομίζει κανείς ότι οποιαδήποτε χώρα έχει βρει το μαγικό κουμπί για να λύσει το δημογραφικό. Δεν παραγνωρίζω ότι η οικονομική στήριξη των οικογενειών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή».

Θα εξαντλήσουμε την τετραετία

Σε ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, για τα μη-κρατικά πανεπιστήμια, την κριτική που δέχεται σχετικά η κυβέρνηση και για το εθνικό απολυτήριο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για τη ΝΔ η θεσμοθέτηση και υλοποίηση των μη-κερδοσκοπικών μη-κρατικών πανεπιστημίων έχει ταυτοτικό χαρακτήρα και αισθάνεται υπερήφανος για το πώς προχωρά η διαδικασία με αυστηρά κριτήρια.

Μίλησε για μεταρρύθμιση με πολύ μεγάλο θετικό αναπτυξιακό πρόσημο και πρόσθεσε ότι και το Χάρβαρντ και το Γιέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα μέσα από συνεργασίες με δημόσια πανεπιστήμια. Επεσήμανε ότι αποδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων. Ανέλυσε το όραμά του για το ελληνικό πανεπιστήμιο, το οποίο όπως είπε, αλλάζει όψη και τόνισε ότι σε αυτό έρχεται να προστεθεί ότι φέτος η χρονιά ξεκινά χωρίς καμία κατάληψη.

Δεν συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων διευκρίνισε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι πρέπει το Λύκειο να αναδειχθεί ως ένας αυτοτελής εκπαιδευτικός πόλος κι αυτή η συζήτηση είναι που έχει ανοίξει.

«Με απασχολεί πολύ το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία», τόνισε, επίσης υπογραμμίζοντας ότι η καλύτερη αξιοποίησή της αποτελεί στόχο όπως όμως, και η πρόβλεψη και αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων.

Η ερώτηση που ακολούθησε αφορούσε το λεγόμενο τρίπτυχο «πολιτική σταθερότητα, αυτοδυναμία και εξάντληση τετραετίας». «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027» είπε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι και στο παρελθόν έχει αποδείξει αυτό που είπε. Ανέφερε ότι τον ενδιαφέρει να υλοποιήσει την ατζέντα των δεσμεύσεων που ανέλαβε το 2023 και επεσήμανε ότι το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν τότε οι πολίτες με βάση τα δεδομένα του 2027.

Για τα μέτρα για την ύπαιθρο και το αν αρκούν ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουμε πολλές φορές μιλήσει για τη διπλή σύγκλιση τόσο με την Ευρώπη όσο και τη σύγκλιση των περιφερειών, οι οποίες υπολείπονται σε σχέση με τις περιφέρειες που είναι πιο ανεπτυγμένες. Είπε ότι γίνεται σπουδαία δουλειά με τα περιφερειακά σχέδια ανασυγκρότησης που αποδίδει καρπούς μαζί με μια λογοδοσία από πλευρά κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδας και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν διαφορά στις υποδομές της περιφερειακής οικονομίας.

Ανέφερε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει το σύστημα διαχείρισης νερού, οι βιώσιμες καλλιέργειες, η υποστήριξη της κτηνοτροφίας αλλά και ο Τουρισμός και μίλησε για νέες ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης.

Μίλησε για σημαντική παρέμβαση όσον αφορά εκείνη της μείωσης του ΦΠΑ στα νησιά και σε διευκρινιστική ερώτηση για τον Έβρο είπε ότι υπάρχει ειδικό πλαίσιο με σημαντικά έργα υποδομής που στηρίζουν την τοπική κοινωνία.

Η συζήτηση για την ακρίβεια είναι το επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών μας

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τους συνταξιούχους σημείωσε: «Η κατάργηση σε δύο χρόνια της προσωπικής διαφοράς αποτελούσε διαχρονικό αίτημα. Δεν είναι η μόνιμη στήριξη. Να θυμίσω το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ το οποίο μονιμοποιείται. Από τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος ωφελούνται όλοι. Ξέρω ότι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα και η ακρίβεια, το πρώτο πρόβλημα. Το γεγονός ότι πάνω από 250.000 συνταξιούχοι εργάζονται νόμιμα, έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτηθείς για την ακρίβεια και πόσο ικανοποιημένος είναι από τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τι θα έλεγε σε μια οικογένεια: «Θα πω ότι κατεξοχήν η προτεραιότητά μου αφορά αυτές τις οικογένειες. Αν αυτό δεν είναι στήριξη κατά της ακρίβειας, τότε τι είναι; Ο συσσωρευμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από ό,τι στην Ευρώπη. Τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν. Η συζήτηση για την ακρίβεια είναι επίκαιρη και το επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών μας. Να πω για την ενέργεια. Το ηλεκτρικό ρεύμα. Φέτος η τιμή χονδρικής πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Καθώς θα μπαίνουν περισσότερες ΑΠΕ, οι τιμές θα μειώνονται. Έχω απαίτηση να περνάνε αυτές οι μειώσεις και στη λιανική. Το Σεπτέμβριο είχαμε καλές ενδείξεις. Αν χρειαστεί θα παρέμβουμε. Μη νομίζουμε ότι μπορούμε ως δια μαγίας να επιβάλλουμε τιμές. Όταν έχουμε αυξημένο τουρισμό, θα αυξηθούν για κάποιο διάστημα οι τιμές. Τρόποι ελέγχου της αγοράς υπάρχουν».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στην αίσθηση του κόσμου ότι υπάρχει διαφθορά και πώς θα αποφύγει πιθανή πτώση της κυβέρνησης, τον στόχο τρίτης τετραετίας και την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη σημείωσε: «Για το τελευταίο δεν τίθεται κανένα τέτοιο ζήτημα. Για τα υπόλοιπα, ο Ανδρέας Παπανδρέου εξήντλησε τη δεύτερη τετραετία του και άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Δεν βλέπω καμία ομοιότητα με την κατάσταση που βρίσκεται η ΝΔ. Έχουμε σταθερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Δεν αφορά αυτή η συζήτηση την κοινωνία. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός για 4 χρόνια. Είμαστε σεμνοί και ταπεινοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού. Δεν με πήραν τα χρόνια και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω 3η τετραετία δεν σημαίνει ότι σκέφτομαι μόνο πώς θα κερδίσω τις εκλογές του 2027. Αν έχουμε κάνει όσα είπαμε, θα εχουμε καλές ελπίδες να κερδίσουμε εκλογές. Δεν εχω ψύχωση να κερδίσω 3η τετραετία».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε επίσης να απαντήσει για την κριτική που έχει δεχθεί σχετικά με τη στάση που έχει τηρήσει η Ελλάδα στο ουκρανικό. Επεσήμανε ότι το πώς αποδυναμώνεται η εθνική ασφάλεια σε μία χώρα που έχει ενισχύσει τόσο πολύ τις ένοπλες δυνάμεις της δυσκολεύεται να το αντιληφθεί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα έχει σταματήσει να είναι μία χώρα παρίας. Είχε η χώρα μας έναν επιπλέον λόγο να τηρήσει τη στάση που τήρησε στο ουκρανικό καθώς κουβαλάει το τραύμα της Κύπρου. Η Ελλάδα απομονώθηκε μια φορά από την Ευρώπη για λόγους οικονομικούς. Δεν πρόκειται να απομονωθεί ξανά για λόγους γεωπολιτικούς. Δεν είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη, τόνισε επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή εξυπηρετεί στον πυρήνα τους τα δικά μας συμφέροντα.

Σχετικά με τα σενάρια για το αν μπορεί να οδηγηθούμε στις επόμενες εκλογές αφού θα έχει δρομολογήσει διαδικασίες διαδοχής του, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Θα αστειεύεστε φαντάζομαι». Εξήγησε ότι δεν ξέρει ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια αλλά αυτό δεν είναι και το θέμα συζήτησης έξω στην κοινωνία. Είπε ότι καταλαβαίνει γιατί κάποια συμφέροντα για δικούς τους λόγους θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής

«Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με κάποια φθορά το αναγνωρίζω αλλά με παραπάνω από δέκα μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία… Ας είμαστε λίγο σοβαροί κι ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αφήνοντας αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς, θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ένστολοι έχουν πάρει τις πρώτες αυξήσεις και θα πάρουν κι άλλες από το 2026, είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός απαντώντας σε επόμενη ερώτηση.

Σχετικά με το μέρισμα της ανάπτυξης ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι προφανώς και εκτιμούμε ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει δυνατότητα σημαντικής στήριξης της κοινωνίας όσο αποδίδει η πολιτική της κυβέρνησης όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή και όσο εξακολουθούμε να παραμένουμε σε αναπτυξιακή τροχιά.

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας και επαναλαμβάνω ότι τα μέτρα που εξαγγείλαμε είναι μόνιμα μέτρα, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις στο ΕΣΥ

«Έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις στο ΕΣΥ. Έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών που είχαμε ποτέ αλλά θέλουμε και άλλους» σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι έχει γίνει μια επανάσταση στα ζητήματα πρόληψης.

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε μια μικρή μερίδα συνδικαλιστών να παρουσιάζει μια διαφορετική μη πραγματική εικόνα, ανέφερε. Για έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για θέματα όπως η ανακύκλωση, ο πρωθυπουργός είπε: «Η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί ούτε να κρύψει οτιδήποτε από οποιονδήποτε έλεγχο αλλά ας έχουμε μια αίσθηση ότι αυτά γίνονται σε όλη την Ευρώπη και σίγουρα δεν είμαστε πρωταγωνιστές ή η χώρα που απασχολεί αποκλειστικά την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Για τα Τέμπη

Σχετικά με τα Τέμπη ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Κάθε φορά που μιλάω για την τραγωδία σκύβω το κεφάλι και αναλογίζομαι τις ζωές που χάθηκαν, τον πόνο των συγγενών. Ένα τέτοιο ατύχημα να μην ξαναγίνει. Τώρα ξέρουμε με βάση τα τελικά πορίσματα, για τη συμμαχία του ξυλολίου και για αυτούς που με αθλιότητα εργαλειοποίησαν τον πόνο των συγγενών. Σε αυτό το έργο συμμετείχαν πολλοί. Να κάνουν αυτοκριτική. Αυτοί που φωνάζουν ότι έκλεισε η ανάκριση, αναρωτιέμαι αν θέλουν τη δίκη».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα τόνισε: «Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό δεν μας εμπόδισε να επικρίνουμε αυτό που γίνεται στη Γάζα και να επιμείνουμε στη λύση δύο κρατών. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης και δημόσια αυτή είναι η τοποθέτησή μας. Να σταματήσει η αδιανόητη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στη Γαλλία σημείωσε: «Προφανώς και ανησυχώ. Έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση. Η Γαλλία σήμερα δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αυτό είναι καλύτερη απόδειξη της σημασίας της πολιτικής σταθερότητας. Εύχομαι και ελπίζω να προκύψει σταθερή κυβέρνηση στη Γαλλία. Για τη στρατηγική μας συμφωνία, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στην ανανέωσή της».

Σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει συνολικά τους μισθούς

Σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα της 13ωρης απασχόλησης και τον αντίκτυπο στους εργαζόμενους γονείς ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τόνισε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει συνολικά τους μισθούς στη χώρα κι αυτό είναι κάτι που έχει επιτευχθεί σημαντικά. Σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι δουλεύουν δύο δουλειές. Εμείς λέμε ότι μπορεί κανείς να δουλεύει περισσότερες ώρες στον ίδιο εργοδότη, εφόσον το επιλέγει στα πλαίσια μιας αυστηρής νομοθεσίας και να κερδίζει περισσότερα. Διασφαλίζουμε μία επιλογή του εργοδότη και του εργαζόμενου. «Γιατί αυτό είναι αντεργατικό;», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Είπε επίσης ο πρωθυπουργός ότι νοιάζεται πρωτίστως για τους εργαζόμενους και γι’ αυτό θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Η μείωση της ανεργίας είπε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης γιατί αυξάνει τις επιλογές των εργαζομένων. Για την ανταπόκριση του τμήματος πολιτικής προστασίας στις πυρκαγιές, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προφανώς και δεν εξαντλείται η πολιτικής της κυβέρνησης στην πολιτική των εκκενώσεων αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει τη λειτουργία του 112.

Η κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από 300 εκατ. ευρώ για δράσεις πρόληψης και προστασίας, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ στο παρελθόν. Προφανώς, πρέπει να υπάρχει ατομική ευθύνη αλλά ο πολίτης δεν είναι μόνος του και μόνο του το Κράτος, είπε και έδωσε στοιχεία από την Ευρώπη για το ότι κάηκαν φέτος 4 φορές παραπάνω στρέμματα από ό,τι τα τελευταία 20 χρόνια. Τόνισε ότι στην Ελλάδα ήταν σχεδόν τα ίδια τα ποσοστά και ίσως και λίγο παρακάτω και ότι δεν πρέπει να ακυρώνεται μία συνολική προσπάθεια αλλά να λειτουργούμε από κοινού και να βλέπουμε πώς θα γίνουμε καλύτεροι.

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών χωρίς να επαναληφθούν προβλήματα του παρελθόντος, είπε ο πρωθυπουργός.

«Η ένταση δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου» είπε, σχολιάζοντας τη στάση της αντιπολίτευσης και ανέφερε: «Πρέπει να βρούμε έναν κοινόν τόπο στις διοικήσεις των ανεξάρτητων Αρχών».

Για τα έργα που γίνονται στη δυτική Θεσσαλονίκη ανέφερε: «Γίνονται σημαντικά έργα και υποδομές στα δυτικά» και μίλησε για τον προαστιακό που θα φτάσει στη Σίνδο πολύ σύντομα».

Με την Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση

Ο πρωθυπουργός σε ερώτηση για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, δήλωσε τα εξής: «Η κυβέρνηση έχει πετύχει πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι η προσήλωσή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Η Ελλάδα είναι ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον. Βλέπω θετικά δυνατότητα ελληνικής τράπεζας να επεκταθεί μέσω εξαγοράς σε ξένη χώρα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την Μονή Σινά απάντησε ως εξής: «Το εκκλησιαστικό ζήτημα βαίνει προς επίλυση με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης. Φαίνεται να υπάρχει εκτόνωση και καταλαβαίνω ότι και με τη βούληση του αρχιεπισκόπου δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διαδοχή του. Με την Αίγυπτο έχουμε στρατηγική σχέση. Εργαζόμαστε συστηματικά και δεν νομίζω ότι απέχουμε πολύ να υπογράψουμε συμφωνία που θα υπογραφεί και από τον καινούργιο αρχιεπίσκοπο. Δεν μπορεί να αλλάξει ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας».

Ο κ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες αγρότες ανέφερε τα εξής: «Κατανοώ την αγωνία του αγροτικού κόσμου. Για να βλέπουμε και το ποτήρι μισογεμάτο, η Ελλάδα είναι πλεονασματική στις εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα. Περισσότερες ομάδες παραγωγών, συνεργατικά σχήματα, τεχνολογία, εκπαίδευση. Αυτό είναι το μέλλον. Φτηνό ρεύμα σε ένα σημείο το έχουμε πετύχει. Στο νερό πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Το πώς διαχειριζόμαστε και το πόσο είναι υπαρξιακής σημασίας».