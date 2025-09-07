Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
Με τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται η τριήμερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την 89η Διεθνή Εκθεση.
Η συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 12.00 στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
Με σφοδρή επίθεση σχολίασε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την ομιλία του Πρωθυπουργού στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσω δήλωσης του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη αξιοπιστίας της κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονεία, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και κάλυψη φαινομένων διαφθοράς. «Αποτυχημένος και αποξενωμένος από […]
Σε συνέντευξη στο Newsbeast, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα αναφέρεται στις θέσεις του κόμματος ενόψει της ΔΕΘ, στις δυνατότητες πολιτικών συνεργασιών και στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη Ο Κώστας Ζαχαριάδης χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «αποτυχημένη και διεφθαρμένη», […]
Απολυτήριο, Υγεία, Πολεοδομίες και Ενέργεια - Το σχέδιο Μητσοτάκη με ορίζοντα το 2030
Προχωρώντας σε απολογισμό για την εικόνα της χώρας Μητσοτάκης κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις: η πρώτη αφορούσε τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη τις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030.
Με τη δέσμευση ότι «δεν θα δώσω υποσχέσεις ούτε χρήματα που δεν υπάρχουν, θα μιλήσω για συμμετοχική ανάπτυξη» ξεκίνησε την ομιλία του στο Βελλίδειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με παραπομπή στην πρώτη του ΔΕΘ το 2016, είπε ότι «τότε συνυπογράφαμε τη συμφωνία αλήθειας που έμελλε να βγάλει τη χώρα από τη κρίση. Δεν άλλαξε η αφοσίωση […]