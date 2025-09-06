Οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το καλοκαίρι του 2026.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλιές ταυτότητες κρίθηκαν ανεπαρκώς ασφαλείς, και οι πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν εντός Ε.Ε. θα πρέπει είτε να έχουν διαβατήριο είτε να αντικαταστήσουν σταδιακά την παλιά ταυτότητα με τη νέα, πιο ασφαλή.

Ταλαιπωρία για όσους θέλουν νέα ταυτότητα

Όσοι επιχειρούν να κλείσουν ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς δεν υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα. Στην Αττική, τα ραντεβού σε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι και ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ήδη πλήρως κλεισμένα, ενώ αντίστοιχη κατάσταση παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ημερομηνίες φτάνουν έως και τον Μάρτιο του 2026.

Η συνιστώμενη πρακτική για τους πολίτες είναι να προγραμματίσουν εγκαίρως την έκδοση της νέας ταυτότητας, προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα κατά τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς να την αποκτήσετε άμεσα

Όσοι πολίτες χρειάζονται άμεσα νέα ταυτότητα για συγκεκριμένους λόγους μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο αστυνομικό τμήμα και να εξυπηρετηθούν χωρίς αναμονή.

Η άμεση εξυπηρέτηση αφορά περιπτώσεις όπως:

ταξίδια στο εξωτερικό,

κλοπή ή απώλεια ταυτότητας,

εξετάσεις για πτυχίο ή άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτείται από την ημέρα που θα καταθέσετε την αίτησή σας στο Τμήμα της περιοχής σας μέχρι την παραλαβή του νέου σας δελτίου κυμαίνεται στις 7 ημέρες.

Μόλις σας επιδοθεί η νέα σας ταυτότητα θα ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτόματα όλες οι υπηρεσίες και φορείς που διασυνδέονται με αυτό, όπως ΑΑΔΕ, GOV.GR WALLET, κλπ.