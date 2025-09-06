Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών δελτίων ταυτότητας με τις νέες ταυτότητες, που είναι ψηφιακά αναβαθμισμένες και θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

Το κόστος για τους πολίτες

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [4485]), το οποίο καλύπτει το αντίτιμο του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του.

Για τους πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, το ποσό μειώνεται στο μισό, δηλαδή 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [4486]).

Επιπλέον, σε κάθε αίτηση επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου [2043]).

Τα παράβολα πρέπει να έχουν εκδοθεί και πληρωθεί πριν την προσέλευση στην αρχή έκδοσης, ώστε να είναι δυνατή η κατάθεσή τους.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, θα υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής σας διαμονής, τα κάτωθι δικαιολογητικά, μαζί με το παράβολο που προαναφέραμε:

α) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)».

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043] – «Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)».

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πρέπει να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να αντιστοιχίσετε με το ΑΦΜ σας.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

ε) Παλαιού τύπου δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται να προσκομίσετε και να παραδώσετε το παλαιό δελτίο ταυτότητας (μπλε δελτίο).

Πρόκειται να βγάλω ταυτότητα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Θα χρειαστείτε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται και επιπλέον ένας μάρτυρας για να βεβαιώσει τα στοιχεία σας. O μάρτυρας μπορεί να είναι οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο, το οποίο θα έχει στην κατοχή του ταυτοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Εάν η αίτηση έκδοσης αφορά σε ανήλικο, τότε ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί μόνο ένας από τους δύο γονείς ή εκείνος/η που ασκεί την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Σε περίπτωση επιμέλειας ή επιτροπείας θα πρέπει να επιδειχθούν τα νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιμέλεια ή επιτροπεία του ανήλικου.

Επίσης από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Προσωπικού Αριθμού, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χωρίς υπαιτιότητά τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα στο https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/dikaiologitika/ekdosi-deltiou-taftotitas/.

Έρχεται η ευρωπαϊκή υπερ-ταυτότητα

Στο μεταξύ σύμφωνα με δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» έρχεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή υπερ-ταυτότητα (EUDI Wallet), που θα επιτρέπει τις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο με τη χρήση… κινητού τηλεφώνου, θα διευκολύνει την ψηφιακή υπογραφή και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο κράτησης εισιτηρίων και επιβίβασης σε αεροπλάνα και πλοία.

Στους έλληνες πολίτες το EUDI Wallet θα είναι διαθέσιμο έως τον Νοέμβριο του 2026. Θα είναι δε το νέο πανευρωπαϊκό πιστοποιημένο ψηφιακό πορτοφόλι, που θα επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια ψηφιακά έγγραφα ταυτότητας (διαβατήριο, νέα ταυτότητα, άδεια οδήγησης κ.ά.), να εκτελούν ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και να δημιουργούν δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το EUDI Wallet, η λύση που θα προσφέρει βασίζεται στην τεχνολογία Verifiable Credentials, που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και ασφάλεια των εγγράφων, ενώ θα υποστηρίζει την ισχυρή αυθεντικοποίηση πελατών (SCA) και θα προστατεύει σε υψηλό βαθμό την ιδιωτικότητα των χρηστών.

Μια άλλη καινοτομία είναι ότι η χρήση του νέου ευρωπαϊκού «πορτοφολιού» δεν θα απαιτεί σύνδεση στο Ιντερνετ (οι έλεγχοι των στοιχείων θα γίνονται offline), ενώ όλα τα στοιχεία θα μένουν στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, χωρίς να καταλήγουν σε κάποιον server ή στο cloud. Εκείνο που θα πιστοποιείται κατά τους ελέγχους των στοιχείων είναι εάν ο φορέας που εισήγαγε τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη στην εφαρμογή του EUDI Wallet είναι ασφαλής και πιστοποιημένος.

Επίσης, αυτό που θα κάνει το EUDI Wallet να ξεχωρίζει (π.χ. σε σχέση με το ελληνικό Gov.gr Wallet) είναι η ικανότητά του να επιτρέπει στον χρήστη του να ορίζει αυτός ποιες πληροφορίες θα «μοιραστεί». Επιπλέον, κάθε χρήστης θα μπορεί να παρακολουθεί ποια δεδομένα έχει «μοιραστεί», με ποιον και για ποιον σκοπό. Ακόμα, το EUDI Wallet θα διευκολύνει και την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρήστης θα διατηρεί πλήρως τον έλεγχο των δεδομένων του, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να αποτρέπει την κοινοποίηση περισσότερων λεπτομερειών από όσες απαιτούνται για μια υπηρεσία. Για παράδειγμα, αντί να επιδεικνύει ολόκληρη την ταυτότητά του ή να παρέχει την ημερομηνία γέννησής του, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το «πορτοφόλι» EUDI για να επαληθεύει απλά ότι έχει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία (π.χ. είναι άνω των 18 ετών).

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εργαστήριο Καινοτομίας και Διοίκησης Πληροφορίας (i4m Lab) παρουσίασαν πρόσφατα στην Αθήνα τον τρόπο λειτουργίας του EUDI Wallet, ειδικότερα στους κλάδους της ακτοπλοΐας και των αερομεταφορών, όπως και τα οφέλη για ταξιδιώτες και επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ενεργά στην κοινοπραξία EUDI Wallet Consortium (EWC) μαζί με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.