Η αντικατάσταση των παλαιών Δελτίων ταυτότητας ξεκίνησε, σηματοδοτώντας την είσοδο σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τους πολίτες. Τα παλιά Δελτία που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν από 3 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157.

Κόστος έκδοσης

Κανονική ταυτότητα: 10,00 € (παράβολο τύπου [4485])

Πολύτεκνοι: 5,00 € (παράβολο τύπου [4486])

Ειδικό ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας: 0,50 € (τύπος [2043])

Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-παράβολο και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Δικαιολογητικά για την έκδοση

Για την υποβολή αίτησης, θα χρειαστείτε:

Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Μπορεί να ληφθεί απευθείας στις Αρχές έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο που θα χρησιμοποιήσει την εφαρμογή myPhoto (gov.gr).

Ο φωτογράφος σας δίνει κωδικάριθμο που θα συσχετιστεί με το ΑΦΜ σας και θα επιτρέψει την ανάρτηση στη σχετική εφαρμογή έκδοσης.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Χορηγείται από την Αρχή έκδοσης. Η αίτηση περιλαμβάνει αναζήτηση στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών και πρέπει να υπογραφεί χειρόγραφα.

Ηλεκτρονικό παράβολο

Όπως αναφέραμε παραπάνω. Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παράβολου στην έκδοση, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

Επιπλέον απαιτήσεις

Η ταυτότητα θα αναγράφει το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες (πρότυπο ΕΛΟΤ 743).

Προαιρετικά μπορεί να αναγραφεί η ομάδα αίματος και RHESUS (με πιστοποιητικό από νοσηλευτικό ίδρυμα).

Αν έχετε τατουάζ, απαιτείται ιατρική βεβαίωση για τον μόνιμο χαρακτήρα του.

Κατά την υποβολή αίτησης γίνεται δακτυλοσκόπηση δύο δακτυλικών αποτυπωμάτων (με εναλλακτικές για ειδικές περιπτώσεις).

Σε περιπτώσεις δικαστικής επιμέλειας ή επιτροπείας, απαιτείται η αντίστοιχη απόφαση.

Προσωπικός αριθμός αίτησης

Με την ολοκλήρωση της αίτησης, παίρνετε αυτόματα έναν μοναδικό αριθμό, τον Αριθμό Αίτησης. Με αυτό τον αριθμό θα μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την αίτησή σας καθώς και να παραλάβετε το δελτίο σας.