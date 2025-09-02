Από του χρόνου, οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο στην Ευρώπη, γνωστοποίησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας. Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας (ID1)

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, θα υποβάλλετε αυτοπροσώπως στην Αρχή έκδοσης του τόπου μόνιμης ή προσωρινής σας διαμονής, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή.

Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας στις Αρχές έκδοσης, είτε μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ο οποίος θα αναρτήσει τη φωτογραφία σας στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο φωτογράφος θα σας δώσει έναν κωδικάριθμο, τον οποίο στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής myPhoto θα πρέπει να αντιστοιχίσετε με το ΑΦΜ σας.

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης, να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία σας.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Βάσει της αιτήσεώς σας, θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, των απαραίτητων, για την έκδοση του δελτίου, στοιχείων δημοτολογίου. Η αίτηση θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να υπογράψετε.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία θα σας χορηγηθεί από την Αρχή έκδοσης.

Η αίτηση συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης, με βάση τα στοιχεία σας, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε εγγεγραμμένος.

Αφού την υπογράψετε ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή επί ειδικού εξοπλισμού), θα εκτυπωθεί και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το ακριβές των στοιχείων που περιέχει και να την υπογράψετε και χειρόγραφα.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη»), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895] – «Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)».

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043] – «Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)».

Για την έκδοση όλων των ανωτέρω παραβόλων πρέπει να συνδεθείτε με την υπηρεσία e-Παράβολο.

Σε περίπτωση έκδοσης λάθος παραβόλου, μπορείτε να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων σας.

ε) Παλαιού τύπου δελτίο ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας απαιτείται να προσκομίσετε και να παραδώσετε το παλαιό δελτίο ταυτότητας (μπλε δελτίο).

Πρόκειται να βγάλω ταυτότητα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Θα χρειαστείτε όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ερώτηση 6 και επιπλέον ένας μάρτυρας για να βεβαιώσει τα στοιχεία σας. O μάρτυρας μπορεί να είναι οποιοδήποτε ενήλικο πρόσωπο, το οποίο θα έχει στην κατοχή του ταυτοποιητικό έγγραφο σε ισχύ.

Εάν η αίτηση έκδοσης αφορά σε ανήλικο, τότε ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί μόνο ένας από τους δύο γονείς ή εκείνος/η που ασκεί την επιμέλεια ή επιτροπεία του. Σε περίπτωση επιμέλειας ή επιτροπείας θα πρέπει να επιδειχθούν τα νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν την επιμέλεια ή επιτροπεία του ανήλικου.

Πόσο καιρό χρειάζεται για να εκδοθεί το νέο δελτίο ταυτότητας

Όλα τα νέα δελτία ταυτότητας θα εκτυπώνονται με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας στη Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με έδρα στην Καισαριανή Αττικής.

Ο χρόνος ο οποίος θα απαιτείται από την ημέρα που θα καταθέσετε την αίτησή σας στο Τμήμα της περιοχής σας μέχρι την παραλαβή του νέου σας δελτίου, κυμαίνεται στις 7 ημέρες.

Μόλις σας επιδοθεί η νέα σας ταυτότητα θα ενημερωθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυτόματα όλες οι υπηρεσίες και φορείς που διασυνδέονται με αυτό, όπως ΑΑΔΕ, GOV.GR WALLET, κλπ