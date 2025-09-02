Από τις 6 Νοεμβρίου 2025 θα αρχίσει η αυτόματη απόδοση του Προσωπικού Αριθμού σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

Αυτό έκανε γνωστό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤNews για την πορεία εφαρμογής του. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εκδώσει Προσωπικό Αριθμό, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, ο στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν ενιαίο αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τα λάθη και την ταλαιπωρία.

Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται ότι θα απλοποιήσει δεκάδες διαδικασίες, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς ένα πιο ψηφιακό και φιλικό Δημόσιο.