Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ενεργοποιείται η διαδικασία αυτόματης απόδοσης του Προσωπικού Αριθμού, σηματοδοτώντας την έναρξη της γενικευμένης εφαρμογής του για όσους πολίτες δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί τον νέο, μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης που έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τους μέχρι σήμερα πολλαπλούς αριθμούς, όπως ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας. Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ως κομβικής σημασίας για τον εξορθολογισμό των συναλλαγών με το δημόσιο και, μακροπρόθεσμα, τη διευκόλυνση των διαδικασιών και στον ιδιωτικό τομέα.

Ήδη ο νέος αριθμός αποτυπώνεται στη νέα ταυτότητα (στην πίσω όψη), καθώς και στην ψηφιακή ταυτότητα του gov.gr wallet. Από τις 29 Ιουνίου 2025, η ύπαρξη Προσωπικού Αριθμού θα είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της έκδοσης δελτίου ταυτότητας, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου υπάρχει καθυστέρηση που δεν οφείλεται στον πολίτη.

Αρχικά ο Προσωπικός Αριθμός θα αξιοποιείται κυρίως σε συναλλαγές με το Δημόσιο. Στη συνέχεια, όμως, αναμένεται να επεκταθεί και σε ιδιωτικού χαρακτήρα συναλλαγές – όπως με τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες – απλοποιώντας τις διαδικασίες και καταργώντας τη χρήση πολλαπλών αριθμών σταυτοποίησης.

Δομή και βασικά χαρακτηριστικά του Προσωπικού Αριθμού

Ο Προσωπικός Αριθμός έχει μορφή 12 ψηφίων, τα οποία διαρθρώνονται ως εξής:

Τρία αλφαριθμητικά στοιχεία (τα δύο επιλέγονται από τον πολίτη, ενώ το τρίτο είναι ψηφίο ελέγχου)

Ο ΑΦΜ του πολίτη

Ο αριθμός αυτός είναι μόνιμος – δηλαδή δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Διαδικασία έκδοσης μέσω myInfo

Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet αλλά και καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδος στην εφαρμογή με Taxisnet

Διπλή ταυτοποίηση με One Time Password (OTP)

Επισκόπηση και επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από τα κρατικά μητρώα

Υποβολή αιτήματος διόρθωσης σε περίπτωση αναντιστοιχίας

Αυτόματος συγχρονισμός και έκδοση του Προσωπικού Αριθμού

Πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη επωφεληθεί από τη διαδικασία, πραγματοποιώντας διορθώσεις στα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ειδικές κατηγορίες πολιτών: Διαφοροποιήσεις στη διαδικασία