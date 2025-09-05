Ο Ιταλός έφηβος Κάρλο Ακούτις, που έφυγε από τη ζωή το 2006 σε ηλικία μόλις 15 ετών, πρόκειται να γίνει την Κυριακή ο πρώτος άγιος της γενιάς του. Ο νεαρός, ο οποίος έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία, θα ανακηρυχθεί άγιος από τον Πάπα Λέων σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Χιλιάδες πιστοί αναμένεται να παρακολουθήσουν την αγιοποίηση μέσω γιγαντοοθονών, τόσο στο Βατικανό όσο και στην πόλη καταγωγής του, την Ασίζη.

Το σώμα του Κάρλο, ντυμένο με τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, αναπαύεται σε γυάλινο φέρετρο στην Ασίζη, σε έναν χώρο που έχει μετατραπεί σε σημείο προσκυνήματος για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Αν και η τελετή αγιοποίησης είχε προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, μετατέθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου. Ήταν ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος που στήριξε την υπόθεση αγιοποίησής του, πιστεύοντας ότι «η εκκλησία χρειαζόταν κάποιον σαν αυτόν για να προσελκύσει νέους καθολικούς στην εκκλησία».

Ποιος ήταν ο Κάρλο Ακούτις

Γεννημένος το 1991 στο Λονδίνο, ο Ακούτις μεγάλωσε στο Μιλάνο. Παρά το ότι οι γονείς του δεν ήταν θρησκευόμενοι, ο ίδιος διακρίθηκε για τη βαθιά του πίστη. Αγαπούσε τα βιντεοπαιχνίδια και δίδαξε στον εαυτό του βασικές δεξιότητες προγραμματισμού, τις οποίες αξιοποίησε για να καταγράφει θαύματα και στοιχεία της καθολικής πίστης στο διαδίκτυο.

Στην ενορία του στο Μιλάνο, ανέλαβε τη διαχείριση της ιστοσελίδας, ενώ αργότερα εργάστηκε και για την ιστοσελίδα μιας ακαδημίας με έδρα το Βατικανό. Απέκτησε γρήγορα τη φήμη του «προστάτη των διαδικτυακών κοινοτήτων», χάρη στη χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο διάδοσης της πίστης του. Ο επίσκοπος της Ασίζης, Ντομένικο Σορέντινο, κάλεσε τη νεολαία να εμπνευστεί από το παράδειγμα του Ακούτις, τονίζοντας «την ανάγκη για θετικά παραδείγματα και ιστορίες ζωής που να ενθαρρύνουν τη νεολαία να απομακρυνθεί από αρνητικά πρότυπα».

Η μητέρα του, Αντόνια Σαλζάνο, ανέφερε πως ο γιος της είχε το χάρισμα «να βλέπει τον κάθε άνθρωπο ως μοναδικό και ανεπανάληπτο».

Το Βατικανό ενέκρινε δύο θαύματα που αποδίδονται στον Κάρλο και τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατό του – γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την αγιοποίησή του. Το πρώτο αφορά την ανεξήγητη ίαση ενός παιδιού στη Βραζιλία με σπάνια δυσπλασία στο πάγκρεας. Το δεύτερο σχετίζεται με την ανάρρωση ενός φοιτητή στην Κόστα Ρίκα, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι οικογένειες προσευχήθηκαν στον νεαρό Κάρλο για βοήθεια.

Ο Κάρλο είχε ήδη ανακηρυχθεί «ευλογημένος» το 2020 από τον Πάπα Φραγκίσκο.