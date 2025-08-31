Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε μια ισχυρή έκκληση για τον τερματισμό της «πανδημίας των όπλων», τονίζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τα αμέτρητα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σε συρράξεις ανά τον κόσμο. Μιλώντας ενώπιον χιλιάδων πιστών κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο ποντίφικας υπογράμμισε την παγκόσμια διάσταση του προβλήματος.

Ο Αμερικανός πάπας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της προσευχής για τα θύματα της βίας, λέγοντας, «Συμπεριλαμβάνουμε στις προσευχές μας τα αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται καθημερινά παγκοσμίως. Ας προσευχηθούμε στον Θεό να βάλει ένα τέλος στην πανδημία των όπλων, μεγάλων και μικρών, που μολύνει τον κόσμο μας». Τα λόγια του αντανακλούν τη διαρκή ανησυχία της Καθολικής Εκκλησίας για τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, ειδικά μεταξύ των πιο ευάλωτων.

Έμφαση στη Σύγκρουση της Ουκρανίας – Έκκληση σε Υπεύθυνους για Ειρήνη

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πάπας προέτρεψε τους πιστούς να μην υποκύψουν στην αδιαφορία απέναντι στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η παρότρυνσή του ήρθε λίγες ημέρες μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, η οποία είχε τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 25 νεκρούς, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν παιδιά. Ο ποντίφικας επανέλαβε με έμφαση την «επίμονη έκκλησή του για μια άμεση κατάπαυση του πυρός και μια σοβαρή δέσμευση στον διάλογο».

Τόνισε ακόμη πως «είναι καιρός οι υπεύθυνοι να απαρνηθούν τη λογική των όπλων και να δεσμευτούν στην οδό της διαπραγμάτευσης και της ειρήνης, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας», επισημαίνοντας το ρόλο που οφείλει να παίξει η διεθνής συνεργασία στην εξεύρεση λύσης.

Εστίαση στη Βία κατά Παιδιών – Το Παράδειγμα της Μινεσότα

Δεν έλειψαν, τέλος, οι αναφορές του Λέοντα ΙΔ΄ στη συνεχιζόμενη βία εναντίον παιδιών, όπως στην πρόσφατη ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στη Μινεσότα των ΗΠΑ, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο παιδιά. Το συγκεκριμένο περιστατικό ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο σκληρό τρόπο, τη διάσταση του φαινομένου της οπλοκατοχής και της ένοπλης βίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με τις δηλώσεις του, ο πάπας καλεί τη διεθνή κοινότητα και τις κυβερνήσεις να αναλάβουν αποφασιστική δράση, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παιδιών και την προώθηση της ειρήνης, μακριά από τη βία των όπλων.