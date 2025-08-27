Στην ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού υδρογονανθράκων, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤΝews.

Αναφερόμενος στον διεθνή διαγωνισμό υδρογονανθράκων για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου -για τον οποίο η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα-, ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία για την επιτυχή έκβασή του. Όπως είπε, το χρονοδιάγραμμα εξέλιξής του θα τηρηθεί, με στόχο μέχρι το τέλος του 2025 να υπάρχει ανάδοχος για να προχωρήσει η κύρωση της σύμβασης από την Βουλή.

Τιμές ρεύματος

Όσον αφορά στις τιμές του ρεύματος, ο υπουργός επισήμανε ότι τον φετινό Αύγουστο δεν παρατηρήθηκαν οι σημαντικές αποκλίσεις του περσινού καλοκαιριού, «όταν και υψώθηκε ένα ενεργειακό τείχος στην Ευρώπη». Ο ίδιος προσέθεσε ότι η τιμή στη χονδρική έχει πλέον συγκλίνει μεταξύ της Κεντρικής-Βόρειας Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γεγονός που, όπως σημείωσε, ασφαλώς οφείλεται τόσο στις πρωτοβουλίες όσο και στη συντονισμένη κινητοποίηση.

«Αναμένουμε η εξέλιξη αυτή να αποτυπωθεί και σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών λιανικής» είπε ο κ. Παπασταύρου. Στη συνέχεια υπενθύμισε τις σχετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή, από τις αρχές του χρόνου, που ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο με την επιστολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εξέλιξης των τιμών, συνεχίστηκαν με τις προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις 16 Μαρτίου, και κορυφώθηκαν με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής task force, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 4 Σεπτεμβρίου στη Δανία.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα

Ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή με τη δημιουργία νέου κόμματος, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «η βαριά κληρονομιά του κ. Τσίπρα δεν είναι οι μοιραίες πολιτικές επιλογές του, αλλά η βάναυση ποινικοποίηση που επέφερε στην πολιτική ζωή της χώρας». «Ο κύριος Τσίπρας πήγε να βάλει φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι “χτύπησε” και τις συζύγους τους» συνέχισε και κατέληξε: «Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής είναι κάτι που η χώρα μας το έχει πληρώσει πάρα πολύ. Πρέπει να το αφήσουμε πίσω μας και αν κάποιος θέλει να είναι θεσμικός και να δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει πρώτα απ’ όλα να ζητήσει μια συγγνώμη για αυτή του την στάση».

ΔΕΘ

Όσον αφορά στην επερχόμενη ΔΕΘ και τις αναμενόμενες ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι αυτές θα αφορούν λελογισμένα και στοχευμένα μέτρα για την στήριξη των πολιτών, δεδομένου ότι, όπως είπε, θα πρέπει να προφυλαχθεί «ως κόρη οφθαλμού» η δημοσιονομική σταθερότητα, «που επιτεύχθηκε με πολύ μεγάλες θυσίες από τον ελληνικό λαό». Μάλιστα, ανέδειξε τη θετική πλέον, δυναμική της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι το 10ετές ομόλογο της χώρας μας βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από το αντίστοιχο των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ είναι χαμηλότερο τόσο από της Γαλλίας όσο και της Ιταλίας, που σημαίνει ότι έχουμε ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.

Θαλάσσια Πάρκα

Τέλος, αναφερόμενος στα Θαλάσσια Πάρκα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε ότι ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβούλευση, ενώ για τις αντιδράσεις είπε ότι «η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σε μας και σε κανέναν άλλον – και πραγματικά δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα για τον τρόπο που ασκεί η χώρα μας τα κυριαρχικά της δικαιώματα». «Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχρέωση να λάβουν μέτρα προστασίας του 30% των θαλάσσιων περιοχών τους μέχρι το 2030, ωστόσο η Ελλάδα θα είναι έτοιμη πολύ νωρίτερα, και μάλιστα με μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 35%», κατέληξε χαρακτηριστικά.