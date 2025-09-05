Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τα δύο αδέρφια που φέρονται να έχουν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης». Η εξέλιξη αυτή αφορά στη δεύτερη, νέο-ανοιχθείσα δικογραφία, η οποία ενεργοποιήθηκε σήμερα και απασχολεί έντονα τις δικαστικές αρχές.

Νωρίτερα, τα δύο αδέρφια είχαν αφεθεί ελεύθερα με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, περίπου στις 18:30, σχετικά με τις κατηγορίες της πρώτης δικογραφίας. Αυτές σχετίζονταν με ναρκωτικά, οπλοκατοχή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδικήματα για τα οποία το κατηγορητήριο παρέμεινε βαρύ.

Νέα δικογραφία με ηχηρές κατηγορίες

Λίγο μετά την έκδοση της πρώτης απόφασης, με πρωτοβουλία της εισαγγελίας και σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι δικηγόροι τους, Μαρία Παπαδάκη, Νίκος Κοτσαμπασάκης και Ραφαήλ Λακιωτάκης, τα αδέρφια συνελήφθησαν εκ νέου. Αυτή τη φορά οι κατηγορίες αφορούν στη δεύτερη δικογραφία που πλέον διερευνάται, με επίκεντρο έκνομες ενέργειες γύρω από εκκλησιαστική περιουσία, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, καθώς οι φερόμενοι ως κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να παρουσιαστούν και να απολογηθούν ενώπιον των αρχών την προσεχή Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα το μεσημέρι είχε κριθεί προφυλακιστέος ένας ακόμα, 53χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης ανήκει στους συλληφθέντες που φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο. Παράλληλα, δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.