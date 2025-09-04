Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA για τη δράση του κυκλώματος στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός συντάκτης προχώρησε σε αποκαλύψεις για τη σχέση του Πάνου Καμμένου με τον αρχιμαφιόζο του κυκλώματος, μία σχέση που όπως όλα δείχνουν, έχει ξεκινήσει από πολύ παλαιότερα.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πριν από 10 χρόνια περίπου, την περίοδο 2015-2016 ένας αξιωματικός που υπηρετούσε σε κρίσιμες υπηρεσίες στην Αθήνα μετατίθεται στα Χανιά και πραγματοποιεί έλεγχο σ΄ ένα μαγαζί με «φρουτάκια», το οποίο ανήκει στον αρχιμαφιόζο του κυκλώματος.

Αφού έχει γίνει ο έλεγχος, ο άνδρας αυτός ενημερώνει τον Πάνο Καμμένο πως ο συγκεκριμένος αξιωματικός έχει τοποθετήσει «κοριούς» στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου αναμενόταν να μείνει ώστε να τον παρακολουθήσει.

Ο Πάνος Καμμένος φαίνεται πως τον εμπιστεύεται και έτσι δεν μένει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, θέλοντας να εξυπηρετήσει τον αρχιμαφιόζο ξεκινά να ζητά μεταθέσεις αξιωματικών.

Το 2018 σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος χιλιάδων ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αρχιμαφιόζος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Πάνος Καμμένος μεσολάβησε ώστε να περάσουν ΕΔΕ συγκεκριμένοι αστυνομικοί.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τότε υπήρξαν παρεμβάσεις άλλων υπουργών της κυβέρνησης προκειμένου να μην στοχευθούν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί καθώς φαινόταν να υπάρχουν σκοπιμότητες από την πλευρά του Πάνου Καμμένου.

Παράλληλα, σε σχέση με την βόμβα σε βάρος ενός αστυνομικού, μία γυναίκα, φίλη του αρχηγού του κυκλώματος, κατέθεσε πως ο λόγος που ο αρχηγός έβαλε τη βόμβα ήταν καθώς είχε πιάσει τον αστυνομικό μέσα στο σπίτι του να κάνει έλεγχο.

Συγκεκριμένα της ανέφερε: «Θα δει τι πάθει ο μπάτσος». Μάλιστα, καταθέτει πως πέρασαν έξω από το σπίτι του αστυνομικού με τον αρχηγό να της λέει πως «έχει γίνει καλοκαιρινό από την βόμβα που του έβαλα».

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως ο αρχηγός έπαιρνε ναρκωτικά από τα κατασχεμένα της αστυνομία αλλά παραπονιόταν καθώς τα ναρκωτικά που του έδιναν αστυνομικοί ήταν κακής ποιότητας.

Ολοκληρώθκε η απολογία των 16 πρώτων κατηγορουμένων

Οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης. Έξι από τους εμπλεκόμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και μεταφέρθηκαν στις φυλακές.

Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο μαζί με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες. Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Οι σημερινές απολογίες αφορούσαν κυρίως σε αδικήματα σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο δύο εκ των κατηγορουμένων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, το γεγονός ότι αρκετοί κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αποτελεί ένδειξη πως «και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται». Όπως τόνισε, οι πελάτες του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας εκ των δικηγόρων υπεράσπισης, ο κ. Ιωάννης Μαυροματάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η αστυνομία προσπάθησε να κάνει μια σωστή δουλειά, ωστόσο δυστυχώς, υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως λόγω του όγκου , τα “έχουν βάλει όλα στο τσουβάλι” όπως λέμε. Εκτιμώ την προσπάθειά τους και τον ζήλο τους, αυτό δε σημαίνει όμως ότι κάθε χρήστης ναρκωτικών ή κάθε ένας που έχει ένα παλιό μαχαίρι ή καραμπίνα, το έχει στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης».