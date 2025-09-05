Τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας συνεχίζονται οι απολογίες των κατηγορουμένων που εμπλέκονται στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά. Από νωρίς το πρωί, οι ύποπτοι προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο, καθώς η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της σοβαρότητας των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Το κατηγορητήριο αφορά ευρεία γκάμα αδικημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά και όπλα, όπως και διακίνηση, κατοχή και εμπορία τους. Στις κατηγορίες προστίθενται ακόμη αξιόποινες πράξεις, όπως εκβιασμοί, ξέπλυμα “μαύρου χρήματος” και διαπλοκή με θεσμικά πρόσωπα, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας για το εύρος της υπόθεσης.

Πορεία των απολογιών και εξελίξεις

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, κατά τη σημερινή διαδικασία, δέκα άτομα έχουν ήδη ολοκληρώσει τις απολογίες τους. Από αυτά, πέντε αποφασίστηκε να προφυλακιστούν, ενώ τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό την προϋπόθεση της τήρησης περιοριστικών όρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μεταξύ όσων κλήθηκαν να απολογηθούν σήμερα βρίσκονται και οι δύο που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι επικεφαλής του κυκλώματος. Οι απολογίες τους σε ανακριτή και εισαγγελέα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πλέον αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εισαγγελική απόφαση σχετικά με την προφυλάκισή τους ή όχι.

Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, αφού απομένει να περάσουν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι. Η εξέλιξη αυτών των απολογιών αναμένεται να καθορίσει το επόμενο στάδιο της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.