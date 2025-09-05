Στο δικαστικό μέγαρο Χανίων βρίσκονται οι πρώτοι επτά από τους συνολικά 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της κρητικής μαφίαςπου θα απολογηθούν σήμερα (5/9). Στο δεύτερο κύκλο απολογιών εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, και τα δύο αδέρφια που φέρονται ως έχοντες αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Χθες, στην αρμόδια ανακριτική αρχή οδηγήθηκαν 17 άτομα και απολογήθηκαν 16. Από αυτά, 6 κρίθηκαν προφυλακιστέα, 10 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ 1 ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Οι σημερινές απολογίες αφορούν: διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, τοκογλυφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διείσδυση σε δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της οργάνωσης.

Σύμφωνα με το cretapost, και σήμερα τρεις θα είναι οι ανακριτές που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο των απολογιών έχοντας πρώτα μελετήσει την ογκοδέστατη δικογραφία για τα μέλη του κυκλώματος

Είχαν χωρίσει τα Χανιά σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών

Σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών είχαν χωρίσει ολόκληρο το νομό Χανίων τα μέλη της Μαφίας της Κρήτης. Η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει την εξάρθρωσή της σταδιακά και μεθοδευμένα.

Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν στις αρμοδιότητες μίας συγκεκριμένης οικογένειας που φαίνεται να είχε τον όλον συντονισμό. Η συγκεκριμένη οικογένεια έδινε εντολές σε υποομάδα της οργάνωσης, τη λεγόμενη Street dealers που αποτελούνταν από αλλοδαπούς. Οι Street dealers διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη συγκεκριμένα σημεία που χρησιμοποιούσαν ως πιάτσα πώλησης.

Οι συνομιλίες του «Στρατηγού» με τον «Αυστραλό»

«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων-κλειδιά στην υπόθεση.

Ο 68χρονος «Στρατηγός» φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Γνώριμος των αρχών, είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σήμερα είναι έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Την ημέρα της σύλληψής του τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, καθώς ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει μαζί με τον γιο του. Ο «Στρατηγός» στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, φέρεται ιδιαιτέρως προσεκτικός. Χρησιμοποιεί κωδικούς για να περιγράψει τη δράση του, όπως στην επικοινωνία που είχε με άλλο μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Αυστραλός».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 38χρονος αστυνομικός ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για «Υποβοήθηση Εγκληματικής Οργάνωσης με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», πέρασε χτες το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται.

«Ανοίγει» και η δικογραφία για τη μοναστική περιουσία

«Ανοίγει» και η δεύτερη δικογραφία με την αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, την έκταση αγόρασε ισραηλινός όμιλος μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε αρχιμανδρίτη, που κατηγορείται, επίσης, μαζί με το δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Στο σκάνδαλο με τη Μοναστηριακή γη, που σε ζημία φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ και αποκαλύπτει η δεύτερη δικογραφία, εμπλέκονται 6 άτομα μεταξύ των οποίων επίσκοπος, δικηγόρος και τα δύο αδέρφια επιχειρηματίες.

Στις 08-04-2025, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκφράζουν την ανησυχία τους για τα πρόσωπα που ακούγονται ως πιθανοί διάδοχοι του Μακαριστού Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού και ποιο από αυτά είναι του περιβάλλοντος τους και άμεσα χειραγωγίσημο, ώστε να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητα τους.

Από τις επισυνδέσεις φαίνεται να έχουν δεχθεί χρήματα και δημόσιοι λειτουργοί σε υπηρεσίες για τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων καθώς και να υπάρχει προσπάθεια από την οργάνωση να διεισδύσει στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία και σε νευραλγικούς τομείς.