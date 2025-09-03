Καρτέλ Κρήτης: Ο Αυστραλός, ο μικρός και οι street dealers – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι, οι κωδικές ονομασίες και η ιεραρχία

Την παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προκάλεσε η υπόθεση του καρτέλ στην Κρήτη. Ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, λόγω των συνεχιζόμενων αποκαλύψεων της υπόθεσης, προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων.

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση, όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία και αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιοποινων πράξεων θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Στο θέμα της κρητικής «μαφίας» και της διεύρυνσης των ερευνών για τη δράση της, αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι αστυνομικοί ερευνώντας αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών αρχικά, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα τον Ιανουάριο του 2025 και στη συνέχεια κύκλωμα παράνομης πώλησης όπλων, διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει και άλλες εγκληματικές πράξεις, που είχαν ως σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, οι οποίες περιγράφονται σε δεύτερη δικογραφία και φυσικά και αυτή έχει παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αναμένουμε λοιπόν και από εκεί εξελίξεις και δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψουν και συλλήψεις από την δεύτερη δικογραφία.

Οι «φίλοι δικαστές», οι κληρικοί εντολείς και οι διοικητές με τα «λάδια»

«Η δικαστίνα με συμβούλεψε να καταθέσεις άμεσα αίτηση αναστολής της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενώ θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η αποφυλάκισή σου».

Αυτό είναι απόσπασμα από διάλογο που είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης ξενοδοχείου με φυλακισμένο για εκβιάσεις αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. που έρχεται στο φως μέσα από το σύστημα νομίμων συνακροάσεων από την ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το κύκλωμα –με τη συμμετοχή περίπου 90 ατόμων – με έδρα κυρίως τα Χανιά, που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών (συνολικά περίπου 6.000 διακινήσεις), σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, αλλά και σε μεσολαβήσεις κάθε είδους καθώς είχε και επαφές με πολιτικά πρόσωπα, εκκλησιαστικούς παράγοντες, αστυνομικούς, επιχειρηματίες, αλλά πιθανόν και δικαστικούς για να προσφέρει με το «αζημίωτο» εξυπηρετήσεις αποκομίζοντας μεγάλα έσοδα.

Οπως φαίνεται από τη δικογραφία που συνέταξαν οι Αρχές Ασφαλείας – όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του στην εφημερίδα «Τα Νέα», ο Βασίλης Λαμπρόπουλος – τμήμα αυτού του κυκλώματος ασχολούνταν με μεθοδεύσεις ώστε να εκδίδονται ευνοϊκές αποφάσεις δικαστηρίων, τοποθέτηση «ημετέρων» κληρικών σε θέσεις μητροπολιτών, διευκόλυνση σπουδαστών με παράκαμψη των εξετάσεων, μεταφορά νοσηλευομένων από κρατικές δομές σε ξενοδοχεία μελών του κυκλώματος κ.λπ. Και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης ότι ανάμεσα στους κατηγορουμένους είναι και κληρικοί οι οποίοι αφού φρόντισαν με έγγραφα αμφίβολης γνησιότητας να εκχωρήσουν ακίνητα μοναστηριών της περιοχής στους καθοδηγητές της εγκληματικής οργάνωσης, ακολούθως όχι μόνον εντάχθηκαν σε αυτήν, αλλά πρωτοστατούσαν σε εντολές για ξυλοδαρμό ατόμων με τους οποίους είχαν διαμάχη.

Πλοκάμια στην Εκκλησία

Ετσι, δεν είναι τυχαία η συνομιλία που καταγράφηκε, όπου ακούγεται αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που συνεργάζεται με μπράβους να λέει για τον κληρικό «έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας ο κληρικός. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει πει ακόμα να σας κάνουμε». Αναρωτώμενος στην πορεία «μα να μου στέλνει αυτός πήγαινε δείρτε τον, αυτός εκείνος κάντε τον, μα ακόμα δεν τον βρήκατε;».

Η υπόθεση αυτή που ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ. τους τελευταίους μήνες έχει αναδείξει σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς. Αρχικά με το ενδιαφέρον των μελών του κυκλώματος για να τοποθετήσουν σε κρίσιμα πόστα της ιεραρχίας της τοπικής εκκλησίας, ανώτερους κληρικούς για να εκμεταλλεύονται ιερά ακίνητα-φιλέτα. Ηγετικά μέλη του κυκλώματος ακούγονται να λένε σε απαξιωτικό τόνο για έναν από τους κληρικούς «είναι δικός μας άνθρωπος», ενώ για έναν άλλο σημειώνεται «αν του λέω πήδα… πηδάει αυτός ξέρεις… Δεν ξέρουμε αν βγει ή δεν βγει, αλλά είναι δικός μου σου λέω. Τέλος, είναι δικός μου, τέλος. Οταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου, πώς να στο πω». Ομως για έναν άλλο σημειώνουν ότι «ίσως είναι ο μοναδικός δεσπότης που δεν θα πάει στον Παράδεισο και θα πάει στην Κόλαση αυτός».

Σε μία άλλη περίπτωση τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις ψευδείς αναφορές ότι τοπικά ΜΜΕ θα δημοσιοποιούσαν τάχα φωτογραφίες με ιδιωτικές στιγμές κληρικών απευθύνονταν σε έντιμους επιχειρηματίες – οι οποίοι είχαν καλές σχέσεις με την Εκκλησία – και τους ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποτρέψουν υποτίθεται κάτι τέτοιο. Μιλώντας για «βρωμιάρηδες κληρικούς που μπορεί να κάνουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην Εκκλησία» και πρέπει να δοθεί «γράσο» και «μαρούλια» (υπονοώντας χρηματικά ποσά) για να μην παρουσιαστεί το συγκεκριμένο οπτικό υλικό.