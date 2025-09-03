Στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση αυτή, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, προκάλεσαν και την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη ο οποίος με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής ακολουθεί τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Για το λόγο αυτό στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και το εξωτερικό. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία και αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιοποινων πράξεων θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Στο θέμα της κρητικής «μαφίας» και της διεύρυνσης των ερευνών για τη δράση της, αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Μιλώντας στο ΕΡΤΝews ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι αστυνομικοί ερευνώντας αυτό το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών αρχικά, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα τον Ιανουάριο του 2025 και στη συνέχεια κύκλωμα παράνομης πώλησης όπλων, διαπίστωσαν ότι έχουν γίνει και άλλες εγκληματικές πράξεις, που είχαν ως σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, οι οποίες περιγράφονται σε δεύτερη δικογραφία και φυσικά και αυτή έχει παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αναμένουμε λοιπόν και από εκεί εξελίξεις και δεν είναι καθόλου απίθανο να προκύψουν και συλλήψεις από την δεύτερη δικογραφία.