Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα (4/9), οι συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στο καρτέλ της Κρήτης.

Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι, από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί, αναμένεται να βρεθούν στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, ώστα να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Την Παρασκευή (5/9), οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμη 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παλαιότερα αδικήματα.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας ο Πάνος Καμμένος για τη σχέση του με τη μαφία – Αποκαλυπτικές συνομιλίες

Σάλος έχει ξεσπάσει από τη δημοσιοποίηση ηχητικού που εμπλέκει τον Πάνο Καμμένο σε συνομιλία με μέλος της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης.

Στο διάλογο, ο πρώην υπουργός εμφανίζεται να συζητά για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, θέση που ενδιέφερε ιδιαίτερα τους κατηγορούμενους λόγω των εκκλησιαστικών εκτάσεων της περιοχής.

Ο Πάνος Καμμένος, σύμφωνα με το ηχητικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, δείχνει πρόθυμος να βοηθήσει, προβάλλοντας μάλιστα «πρόσβαση» σε αμερικανικούς κύκλους, ενώ οι κατηγορούμενοι τον αποκαλούν άνθρωπο που μπορεί να «καθαρίσει» την υπόθεση.

Κατηγορούμενος: Υπάρχει στα Χανιά ένας Δεσπότης ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Κατηγορούμενος: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει Δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Κατηγορούμενος: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω «εγώ αδελφέ ήμουν στου Καμμένου»… Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο να ξέρεις.

Σε άλλο μέρος της συνομιλίας, ακούγεται ο Πάνος Καμμένος να ισχυρίζεται ότι έχει άμεση πρόσβαση στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που αναμένεται να αναλάβει Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Πάνος Καμμένος: Δέκα του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Κατηγορούμενος: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ.

Κατηγορούμενος: Και το βλαμμένο;

Πάνος Καμμένος: Άστον θα φύγει.

Κατηγορούμενος: Θέλεις να κάνουμε κάτι;

Πάνος Καμμένος: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.

Ο ίδιος, με ανάρτησή του, δεν διέψευσε τη συνομιλία, αλλά επιτέθηκε σε όσους τον κατηγορούν.

Το περιβάλλον του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ διευκρινίζει ότι οι αναφορές αυτές δεν έχουν ποινική βάση και ότι οι σχέσεις του με τους κατηγορούμενους ήταν περιορισμένες και τυπικές, στο πλαίσιο του ρόλου του.