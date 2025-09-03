Η εμπλοκή του ονόματος του Πάνου Καμμένου ο οποίος φέρεται σε ηχογραφημένες συνομιλίες να επικοινωνεί με αρχηγικό μέλος του καρτέλ για την ανακήρυξη νέου Μητροπολίτη με απώτερο σκοπό την υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας, σε συνδυασμό με την πώληση κατασχεμένων ναρκωτικών, συμβολαίων θανάτου, και κυρίως το βαθμό διαφθοράς τοπικών Αρχών, συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πρωτοφανούς εκνομίας.

Σάλος

Ηδη από τη συνομιλία του Πάνου Καμμένου με έναν εκ των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, με φόντο την ανακήρυξη του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, έχει προκαλέσει σάλο.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και αρχηγός πολιτικού κόμματος εμφανίζεται διατεθειμένος να παίξει ρόλο, προκειμένου να ενθρονιστεί ο εκλεκτός των μελών του καρτέλ της Κρήτης.

Το ηχητικό ντοκουμέντο , που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και δημοσίευσε το Πρώτο Θέμα, προκαλεί αίσθηση.

Κατηγορούμενος: Υπάρχει στα Χανιά ένας Δεσπότης ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμανδρίτης.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Κατηγορούμενος: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει Δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Πάνος Καμμένος: Ναι.

Κατηγορούμενος: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του ‘χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω «εγώ αδελφέ ήμουν στου Καμμένου»… Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Καμμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο να ξέρεις.

Ντοκουμέντα σοκ και οι διάλογοι «φωτιά»

Ο Πάνος Καμμένος όχι μόνο δείχνει να έχει οικειότητα με το υψηλόβαθμο στέλεχος του κρητικού καρτέλ αλλά του τάζει και λαγούς με πετραχήλια, υποστηρίζοντας πως έχει άμεση πρόσβαση στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Πάνος Καμμένος: Δέκα του μηνός Οκτωβρίου έρχεται εδώ η Κίμπερλι όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα, εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.

Κατηγορούμενος: Τι λες τώρα…

Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ.

Κατηγορούμενος: Και το βλαμμένο;

Πάνος Καμμένος: Άστον θα φύγει.

Κατηγορούμενος: Θέλεις να κάνουμε κάτι;

Πάνος Καμμένος: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Πάνος Καμμένος δεν διέψευσε το παραμικρό.

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι….Σας έχω….», ανέφερε.

Στο Mega έδωσε τη δική του απάντηση το περιβάλλον του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, στον οποίο αναφέρονται τα μέλη του κυκλώματος και στη συνομιλία τους με τον Πάνο Καμμένο.

«Το ότι είπε κατηγορούμενος του κυκλώματος ότι θα μιλήσει με τον κύριο Καμμένο δεν έχει σχέση με τα ποινικά. Ο Αρχιμανδρίτης τότε του είχε απαντήσει: «Εντάξει, εγώ είμαι υποψήφιος για Μητροπολίτης, να είναι ευλογημένο αυτό που θέλεις, σε ευχαριστώ πολύ». Ούτε που το πίστεψε ότι θα ασχολιόταν ο κύριος Καμμένος με την εκλογή ενός Μητροπολίτη», αναφέρει το περιβάλλον του αρχιμανδρίτη.

Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη διαδοχή στην Μητρόπολη καθώς είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τους, εκκλησιαστικές εκτάσεις. Το να προωθήσουν τον δικό τους υποψήφιο τους φαίνεται καίριο για αυτό και απευθύνονται στον γνωστό τους πολιτικό.

Κατηγορούμενος 1: Έλα

Κατηγορούμενος 2: Μπορεί να κάτσει και ο Μελχισεδέκ, ένας δικός μας άνθρωπος.

Κατηγορούμενος 1: Ναι μωρέ, αλλά περισσότερο πάνε στο Νικηφόρο

Κατηγορούμενος 2: Ναι;;

Κατηγορούμενος 1: Ναι, ναι, ναι

Κατηγορούμενος 2: Πώς είναι οι σχέσεις;;

Κατηγορούμενος 1: «Εε άριστες. Του λέω έλα ρε μ… τι έγινε. Ρε μ…μου λέει, γ… τα…χα χα (γέλια)»

Κατηγορούμενος 2: «Ωραία»

Κατηγορούμενος 1: «Ναι άστο εκεί είναι…Αν του λέω πήδα…πηδάει αυτός ξέρεις. Φαντάσου όταν τον χειροτονούσαν αυτόναναι…και του φορούσαν τη στολή, είχα, είχα πάει εγώ εκεί.

Μελχισεδέκ: Περιορισμένες επαφές

Ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ ισχυρίζεται ότι οι επαφές του με τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν περιορισμένες και τυπικές.

«Η μόνη του σύνδεση με τους ανθρώπους που κατηγορούνται είναι ένας αγιασμός που έκανε ο Αρχιμανδρίτης στον χώρο τους, που στην ουσία έκανε κάτι που ορίζει η θέση του και το λειτούργημά του. Τον Δεκαπενταύγουστο επίσης ο ένας κατηγορούμενος έκανε μια δωρεά τροφίμων στην ενορία του και ο Αρχιμανδρίτης τον ευχαρίστησε».

Ερχονται διώξεις

Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση συνεχίζουν να είναι καταιγιστικές ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ασκηθούν διώξεις για το σκέλος που αφορά και την υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας και εκβιασμούς επιχειρηματιών, κι όχι μόνο.

Όπως είπε η δικαστική συντάκτης του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, ο Πάνος Καμμένος θα ελεγχθεί στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας και ενδέχεται να κληθεί ως μάρτυρας.

Παρέμβαση Αρχής για το Ξέπλυμα

Παράλληλα, τα ευρήματα της υπόθεσης αυτής προκάλεσαν και την παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο οποίος έχει ήδη δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων που φαίνεται ότι διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και στο εξωτερικό.

Επαιρναν τα ναρκωτικά από αστυνομικό!

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα στο εσωτερικό της ΕΛ.ΑΣ. για το ρόλο που έπαιξαν αστυνομικοί στην υπόθεση των μελών του καρτέλ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», σε κατάθεση γίνεται αναφορά ότι ο μεγαλέμπορος ναρκωτικών που συνδέεται με το κύκλωμα έπαιρνε κοκαΐνη από φίλο του αστυνομικό, την οποία έπαιρνε από αστυνομικό τμήμα που είχε κατασχέσει μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Μυστικές συναντήσεις

Σε άλλη κατάθεση αναφέρεται ότι ο έμπορος ναρκωτικών είχε μυστικές συναντήσεις με άλλο αξιωματικό της αστυνομίας, από τον οποίο λάμβανε πληροφορίες για τις κινήσεις των Αρχών.

Ακόμη, υπάρχει καταγγελία πως ο αρχηγός του κυκλώματος γνωστοποιούσε σε αστυνομικούς ότι θα χτυπήσει κάποιον αντίπαλό του με μπράβους και ζητούσε να μην παρέμβει η αστυνομία.

Πολιτικές διασυνδέσεις

Τέλος, σημειώνεται πως επί χρόνια η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθούσε να εξαρθρώσει το κύκλωμα, το οποίο ωστόσο είχε πολιτικές διασυνδέσεις που εξασφάλιζαν τις δυσμενείς μεταθέσεις των αξιωματικών που ερευνούσαν την υπόθεση.