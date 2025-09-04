Οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης. Έξι από τους εμπλεκόμενους κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και μεταφέρθηκαν στις φυλακές.

Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο μαζί με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες. Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Οι σημερινές απολογίες αφορούσαν κυρίως σε αδικήματα σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο δύο εκ των κατηγορουμένων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, το γεγονός ότι αρκετοί κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αποτελεί ένδειξη πως «και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται». Όπως τόνισε, οι πελάτες του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας εκ των δικηγόρων υπεράσπισης, ο κ. Ιωάννης Μαυροματάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η αστυνομία προσπάθησε να κάνει μια σωστή δουλειά, ωστόσο δυστυχώς, υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως λόγω του όγκου , τα “έχουν βάλει όλα στο τσουβάλι” όπως λέμε. Εκτιμώ την προσπάθειά τους και τον ζήλο τους, αυτό δε σημαίνει όμως ότι κάθε χρήστης ναρκωτικών ή κάθε ένας που έχει ένα παλιό μαχαίρι ή καραμπίνα, το έχει στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης».