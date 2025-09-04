Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ξεκίνησαν στα Χανιά οι απολογίες των πρώτων από τους συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Οι εμπλεκόμενοι καλούνται να απολογηθούν για βαρύτατες κατηγορίες: εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκρήξεις, απειλές, αλλά και ύποπτες σχέσεις με κληρικούς, αστυνομικούς, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υψηλά ιστάμενους δικαστικούς φέρεται πως είχαν αναπτύξει μέλη της κρητικής μαφίας.

Αυτό προκύπτει από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. Οι αδίστακτοι μαφιόζοι είχαν απλώσει παντού τα πλοκάμια τους.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 38χρονος αστυνομικός από το Ρέθυμνο, ο οποίος χθες προσήλθε στον ανακριτή Χανίων, ο ίδιος κατηγορείτο και είχε εμπλακεί το όνομα του, διότι έδινε πληροφορίες στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης, απολογήθηκε χθες και κρίθηκε ελεύθερος με τον μοναδικό περιοριστικό όρο, της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα.

Οι διάλογοι «φωτιά»

Σύμφωνα με το MEGA, αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, επιχείρησε να ασκήσει επιρροή ακόμη και σε δικαστικούς λειτουργούς με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση έγκλειστου αστυνομικού για υπόθεση εκβιασμού.

57χρονος: Εγώ σου λέω τώρα το εξής. Επειδή μίλησα με την συγκεκριμένη που ξέρουμε και η άλλη που είναι των Εφετών, η προεδρίνα μου ζήτησε μια χάρη και της την έφτιαξα. Να κάνεις την έφεση.

Έγκλειστος αστυνομικός : Να μου κανονίσει να πάω σε καλή έδρα να της πεις. Στα ίσια. Αυτό είναι.

57χρονος: Ναι αυτό θα σου πω, να κάνεις μια έφεση

Έγκλειστος αστυνομικός : Την έκανα. Πες της να μου κανονίσει την έδρα και να τελειώνουμε. Να καθαρογράφει η απόφαση και να πάμε σε γρήγορο εφετείο.

57χρονος: Ναι θα μιλήσω εγώ μαζί της γιατί μιλάω κάθε μέρα σχεδόν για πολλά και διάφορα.

Ο 57χρονος επικοινωνεί εκ νέου με τον έγκλειστο, που υπηρέτησε μάλιστα και σε υψηλόβαθμη θέση στην Τροχαία του νησιού, για να τον ενημερώσει ότι συνάντησε την εν λόγω δικαστική λειτουργό.

57χρονος: Εγώ μόλις εκλείσαμε το τηλέφωνο έφυγα, πήγα και τη βρήκα.

Έγκλειστος αστυνομικός: Το ξέρω ρε. Της το πες αυτό που σου ‘πα , να κανονίσουν να…

57χρονος: Ό,τι μπορεί θα κάνει. Μου το ‘πε.

Έγκλειστος αστυνομικός: Καλά θα την πάρω κάποια στιγμή, θα της μιλήσω , το ‘χω το τηλέφωνό της, το ‘χω.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει το σπίτι καβάντζα του «στρατηγού» που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί και φαίνονται πελάτες να μπαίνουν μέσα για να προμηθευτούν ναρκωτικά.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση ηγετικού στελέχους της σπείρας, με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος», ο οποίος διώκεται πλέον ως ο ηθικός αυτουργός για τη βομβιστική επίθεση κατά αστυνομικού.

Τον Νοέμβριο του 2023 είχε συλληφθεί μαζί με μια συνεργό του για διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή τους είχαν εντοπιστεί έξι «φιξάκια» κοκαΐνης. Στο δικαστήριο όμως πριν από 2 μήνες, ο «πατομπούκαλος» κρίθηκε αθώος, με την έδρα να δέχεται τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι μία τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών προορίζονταν για ιδία χρήση.

Μια απόφαση που προκάλεσε αίσθηση, δεδομένου ότι η συγκατηγορούμενη του είχε καταθέσει στις Αρχές ότι από κοινού προχωρούσαν σε διακίνηση κοκαΐνης.

«Πάγωσε» συμβόλαιο θανάτου

Φίλη του συγκεκριμένου μέλους της κρητικής μαφίας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ο 48χρονος είχε εμμονή με τον αστυνομικό, στην πόρτα του οποίου τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Όπως αποκάλυψε, σχεδίαζε ακόμα και συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του.

«Μου είπε ο «Πατομπούκαλος» πως ήθελε να κάνει συμβόλαιο στον μπάτσο, εννοώντας πως θέλει να τον εκτελέσει. Εγώ του εξήγησα ότι αυτό είναι παράλογο, πως ο αστυνομικός έκανε απλά τη δουλειά του και πως εάν τον σκότωνε θα τον κυνηγάγανε για χρόνια. Ο «Πατομπούκαλος είχε πάθει εμμονή μαζί του και ήθελε οπωσδήποτε να του κάνει κακό», ανέφερε.

Μέλη της μαφίας των Χανίων, είχαν απλώσει τα δίχτυα τους και σε τουριστικές επιχειρήσεις για να μπορούν να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, από τις έκνομες ενέργειες που έκαναν.

Την ίδια ώρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος ερευνών και σχηματίζεται μία δεύτερη δικογραφία στο στόχαστρο της οποίας είναι τουλάχιστον 4 αστυνομικοί, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι είχαν διαβρωθεί από τους μαφιόζους. Παράλληλα, ελέγχονται τουλάχιστον τρεις δικαστικοί, για τις δικαστικές αποφάσεις που είχαν λάβει.

Παράλληλα, από ώρα σε ώρα αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον αρχιμανδρίτη που φέρεται να παραχώρησε 175 στρέμματα στους μαφιόζους.

Υπενθυμίζεται πως δύο μήνες πριν παραχωρήσει τα συγκεκριμένα στρέμματα είχε υποβάλλει δύο μηνύσεις στις οποίες ανέφερε όσα συνέβαιναν. Οι μηνύσεις μπήκαν στο αρχείο και εκείνος εκδιώχτηκε.

Μέσα στο κελί του βρέθηκαν εκκλησιαστικά είδη και σφαίρες με τον ίδιο να υποστηρίζει πως έχει πέσει θύμα πλεκτάνης.

Δύο μήνες μετά τα 175 στρέμματα κατέληξαν στη μαφία.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμη 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές για παλαιότερα αδικήματα.