Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη σήμερα στην εκδήλωση για την παρουσίαση της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την OpenAI για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε συζήτηση με τον Sam Altman, Διευθύνοντα Σύμβουλο της OpenAI. Τη συζήτηση συντόνισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στη συνέχεια υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας «OpenAI for Greece» από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευµάτων και Αθλητισµού Σοφία Ζαχαράκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα, Αντώνη Παπαδημητρίου, τον Chief Global Affairs Officer της OpenAI Chris Lehane και τον Head of Education and Government GTM της OpenAI Kevin Mills.

Το πρόγραµµα ξεκινά πιλοτικά από 20 Λύκεια σε όλη τη χώρα και αφορά εκπαιδευτικούς και μαθητές οι οποίοι θα λάβουν εξατοµικευµένη εκπαίδευση από τον οργανισµό «The Tipping Point in Education», ο οποίος συνεργάζεται με την OpenAI, σχετικά µε τη χρήση όλων των δυνατοτήτων των µοντέλων της. Ταυτόχρονα, θα έχουν πρόσβαση στα τελευταία µοντέλα ΤΝ µέσα από µια ειδικά διαµορφωµένη εκδοχή τους, το «ChatGPT Edu», το οποίο είναι αποκλειστικά προσαρµοσµένο για χρήση εντός της τάξης με έμφαση στην ασφάλεια και τον παιδαγωγικό έλεγχο.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργούν εξατοµικευµένα GPTs για τον σχεδιασµό µαθηµάτων, την παραγωγή υλικού αξιολόγησης και την υποστήριξη διοικητικών εργασιών, ενώ οι µαθητές θα χρησιµοποιούν την τεχνολογία για εξατοµικευµένη µάθηση, ανάπτυξη ιδεών, εκµάθηση ξένων γλωσσών και ερευνητικές εργασίες.

Τον επόµενο χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισµού, εκτιµώντας την πρόοδο του προγράµµατος, θα αξιολογήσει τη σταδιακή επέκτασή του, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και µαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία, καθώς βλέπω το πραγματικό μετασχηματιστικό δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης. Καταρχάς, στο να βοηθά τους εκπαιδευτικούς μας να οργανώνουν καλύτερα τα μαθήματά τους, να κατανοούν τις δυσκολίες της διαχείρισης μαθητών που μαθαίνουν με διαφορετικό ρυθμό, να απαλλάσσονται από το γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας και να επικεντρώνονται στην πραγματική διδασκαλία. Θεωρώ ότι ακούσαμε στη συζήτηση που προηγήθηκε πόσο μετασχηματιστικό μπορεί να είναι αυτό. Η χρήση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση πιστεύω ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους καθηγητές μας να γίνουν πιο παραγωγικοί.

Βέβαια, όμως, το ίδιο ισχύει για τους μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ήδη το ChatGPT ή άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Το πραγματικό ερώτημα είναι: πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία ώστε να προάγουν τη μάθηση με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο; Ακούσαμε προηγουμένως ότι η πραγματική πρόκληση είναι πώς θα θέσεις μια έξυπνη ερώτηση και πώς θα αλληλεπιδράσεις με την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που θα σε βοηθήσει πραγματικά να σκεφτείς καλύτερα, να σκεφτείς πιο δημιουργικά. Αυτό, για εμένα, είναι μια τεράστια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Sam Altman.

«Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία και που προχωράμε σε αυτή τη συνεργασία. Εκατομμύρια Έλληνες χρησιμοποιούν το ChatGPT. Νομίζω ότι ότι την τελευταία χρονιά η χρήση του έχει αυξηθεί κατά 7 φορές στην Ελλάδα και σχεδόν το 60% των χρηστών στην Ελλάδα είναι κάτω των 35 ετών. Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική εξέλιξη και πιστεύω ότι προμηνύει σπουδαία πράγματα για το μέλλον», σημείωσε ο Sam Altman και συμπλήρωσε: «Αυτό που μας ενθουσιάζει ιδιαίτερα είναι ο θετικός μετασχηματισμός της κοινωνίας, ο οποίος είναι εφικτός για τους ανθρώπους και τις χώρες που υιοθετούν αυτή την τεχνολογία. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια τεράστια δύναμη για το καλό στον κόσμο. Θα υπάρξουν, φυσικά, και κάποια λιγότερο θετικά ζητήματα, που θα πρέπει να αμβλύνουμε, αλλά πιστεύω ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι μεγαλύτερες από οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας έχω δει μέχρι τώρα».

«Αποτελεί πραγματική τιμή το γεγονός ότι συμμετέχουμε ως Ίδρυμα Ωνάση σε μια κομβική στιγμή για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μας, ότι συνεργαζόμαστε με την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας ως στρατηγικοί εταίροι σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με τη λειτουργία την επόμενη εβδομάδα των πρώτων Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων», τόνισε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου.

«Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης. Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν τακτικά το ChatGPT, η χώρα επιδεικνύει για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στη μάθηση και τις ιδέες. Αναγνωρίζοντας ότι σχεδόν το 60% αυτών των χρηστών είναι κάτω των 35 ετών, η ελληνική κυβέρνηση ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευση, προετοιμάζοντας τον λαό της να αξιοποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, η οποία πρωτοπορεί στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς», σημείωσε ο Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer της OpenAI.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την OpenAI πρόκειται να υλοποιηθεί, σε συνεργασία και µε την Endeavor Greece, ένα ακόμη πρόγραμμα, το «Greek AI Accelerator», το οποίο αφορά στη στήριξη του ελληνικού οικοσυστήµατος νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από το πρόγραµµα, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύτιµους πόρους, προηγµένες υποδοµές και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν ταχύτερα και πιο στρατηγικά.

Το πρόγραμμα «Greek AI Accelerator» θα παρουσιαστεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκη Θεοδωρικάκο, την Head of Startups EMEA της OpenAI Laura Modiano και τον Managing Director της Endeavor Greece Παναγιώτη Καραµπίνη.