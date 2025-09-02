Η αμερικανική εταιρεία OpenAI ανακοίνωσε σήμερα την ενσωμάτωση ενός νέου εργαλείου γονικού ελέγχου στην εφαρμογή ChatGPT, μετά από καταγγελίες γονέων στις ΗΠΑ ότι η δημοφιλής πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης φέρεται να ενθάρρυνε ανήλικο χρήστη στην αυτοκτονία.

Όπως ενημέρωσε η εταιρεία μέσα από επίσημη ανάρτηση στο μπλογκ της, «τον επόμενο μήνα, οι γονείς θα μπορούν να συνδέσουν τον λογαριασμό τους με εκείνον του έφηβου παιδιού τους και να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο του απαντά το ChatGPT». Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε περίπτωση ανίχνευσης έντονης θλίψης κατά τις συνομιλίες του παιδιού με το εργαλείο, ενώ θα μπορούν επίσης να διαχειρίζονται κρίσιμες παραμέτρους του λογαριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Αυγούστου, οι γονείς ενός 16χρονου από την Καλιφόρνια κατέθεσαν μήνυση κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT παρείχε στον ανήλικο χρήστη λεπτομερείς οδηγίες αυτοκτονίας και τον παρότρυνε να τις ακολουθήσει.

Ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας

Η OpenAI τόνισε πως συνεχίζει να ενισχύει τα μοντέλα της όσον αφορά την αναγνώριση και διαχείριση ενδείξεων ψυχικού άλγους και διανοητικής δυσφορίας. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «μέσα στις επόμενες 120 ημέρες θα τεθούν σε ισχύ επιπλέον μέτρα προστασίας». Επιπλέον, σημαντικές ή ευαίσθητες συζητήσεις θα δρομολογούνται σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το GPT-5-thinking, τα οποία ακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας, προσφέροντας αυξημένη προστασία στους χρήστες.